Avlu yeni sezon ne zaman? Avlu ne zaman başlıyor?
Avlu yeni sezon ne zaman? Avlu ne zaman başlıyor? sorularının yanıtı merak ediliyor. Star TV'nin sevilen dizisi Avlu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Reyting rekorları kıran Avlu, 30 Mayıs'ta final yapmıştı. Dizinin yeni sezonunun Netflix'te yayınlanacağı müjdesini Demet Evgar vermişti. İlk olarak eski bölümlerinin yayınlanacağı Avlu dizisi ile ilgili açıklamalarda bulunan Demet Evgar yeni sezon için çekimlerin Ocak ayı gibi başlama ihtimalinin olduğunu açıkladı. Avlu dizinin Netflix yayın tarihi ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor...
Avlu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Avlu dizinin hayranları yeni sezonun Netflix'te ne zaman yayınlanacağını öğrenmek istiyor. Reyting rekorları kıran Avlu, 30 Mayıs'ta final yapmıştı. Dizinin yeni sezonunun Netflix'te yayınlanacağı müjdesini Demet Evgar vermişti. İlk olarak eski bölümlerinin yayınlanacağı Avlu dizisi ile ilgili açıklamalarda bulunan Demet Evgar yeni sezon hakkında da bilgi verdi.
AVLU YENİ SEZON NE ZAMAN?
Demet Evgar'ın açıklamalarına göre, Avlu yeni sezon çekimleri Ocak ayı gibi başlayacak.
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AVLU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Avlu'nun eski sezonları 18 Ekim'de Netflix'te İngilizce versiyonu ile yayınlanacak. Avlu dizisi, The Yard ismi ile 180 ülkenin beğenisine sunulacak. Demet Evgar'ın yaptığı açıklamaya göre Netflix'te önce eski bölümleri yayınlanacak olan dizinin çekimleri henüz başlamadı. Evgar, yeni bölüm çekimlerinin 2020 Ocak ayında başlayabileceğini belirtti.
AVLU YENİ SEZON NE ZAMAN?
Demet Evgar'ın açıklamalarına göre Avlu yeni sezon çekimlerine ise muhtemel Ocak ayında başlanacak.
AVLU KONUSU NEDİR?
Fedakâr bir anne, ev içi bir çatışma sonrası kendini hapishanede, kızıyla yeniden bir araya gelme umuduyla hayatta kalmak için savaşırken bulur. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödül alan Nursel Köse (Yaşamın Kıyısında, Kuzu), korku salan Kudret rolünde.
AVLU SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?
Avlu 44. bölümde; Zerrin'in vurulmasından sonra Avlu karıştı. Deniz ve Kudret için hesaplaşma vakti geldi. Avlu'da Kudret ve Deniz'in adamları birbirine girdi. Deniz Kudret'in kavgası nefesleri kesti. Kudret'in kolunu ve bacağını kıran Deniz Kudret'e yüzüne iyi bakmasını istedi ve ardından “Bu yüz senin bu dünyada göreceğin en son yüz” diyerek üst kattan aşağıya attı.
Zerrin yaralı halde çıkış kapısına gidiyor ve içeri girmek için hazırlanan jandarmaya kendini tanıttı. Zerrin “Ben bitti demeden bitmez” dedi. Deniz ve Azra dışarıya çıkmayı başardılar. Onlar dışarı çıktıktan sonra tünel patladı.
AVLU OYUNCU KADROSU
Demet Evgar
Ceren Moray
Nursel Köse
Kenan Ece
Teoman Kumbaracıbaşı
Çağdaş Onur Öztürk
Deniz Barut
Onuryay Evrentan
Görkem Mertsöz
Mert Tanık
Ayça Damgacı
AVLU DİZİSİ AYRINTILARI
Türler
Drama Dizileri, Suç Temalı Diziler
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