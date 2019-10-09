Avlu kaç bölüm yayınlanacak? Avlu dizisi ne zaman başlıyor? İşte o tarih..

Avlu kaç bölüm yayınlanacak? Avlu dizisi ne zaman başlıyor? Avlu yeni sezon ne zaman yayınlanacak? soruları gündeme damgasını vurdu. Diziseverler tarafından sabırsızlıkla beklenen Avlu yeni sezon tarihi açıklandı. İki sezondur Star TV'de yayınlanan dizi kanalda 30 Mayıs'ta final yapmıştı. Dizinin yeni sezonunun Netflix üzerinden yayınlanacağını Demet Evgar açıklanmıştı. Demet Evgar yeni anlaşmayı, “?Avlu yeni sezonda Netflix’te olacak: Dizimiz Netflix Original’a satıldı. Netflix tarihinde bir ilk… Baştan itibaren yapımında bulunmadığı bir işi Netflix Original olarak almıyor, Netflix olarak alıyor. Çok gurur duyuyorum!” şeklinde duyurmuştu. Avlu dizisi hayranları Avlu'nun yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağını öğrenmek istiyordu. Avlu yeni sezon tarihi belli oldu. Avlu dizisi ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtı haberimizde..

AVLU YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Avlu, yeni sezon 18 Ekim'de Netflix'te yayınlanacak.

AVLU KAÇ BÖLÜM YAYINLANACAK?

Avlu, yeni sezonu 11 bölümden oluşacak.

AVLU YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Avlu'nun yeni sezon fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında sitemizde olacak.

AVLU SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Avlu 44. bölümde; Zerrin'in vurulmasından sonra Avlu karıştı. Deniz ve Kudret için hesaplaşma vakti geldi. Avlu'da Kudret ve Deniz'in adamları birbirine girdi. Deniz Kudret'in kavgası nefesleri kesti. Kudret'in kolunu ve bacağını kıran Deniz Kudret'e yüzüne iyi bakmasını istedi ve ardından “Bu yüz senin bu dünyada göreceğin en son yüz” diyerek üst kattan aşağıya attı.

Zerrin yaralı halde çıkış kapısına gidiyor ve içeri girmek için hazırlanan jandarmaya kendini tanıttı. Zerrin “Ben bitti demeden bitmez” dedi.

Deniz ve Azra dışarıya çıkmayı başardılar. Onlar dışarı çıktıktan sonra tünel patladı.

AVLU DİZİSİ KONUSU

Uzun zamandır eşinden şiddet gören Deniz, bir kavga sırasında eşini vurduğu iddiası ile tutuklanır. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Deniz kendini, kendi kurallarını ve taraflarını oluşturmuş, birbirine düşman iki kadının arasında bulur.

AVLU DİZİSİ OYUNCULARI

Avlu dizisinin başrolünde ünlü oyuncu Demet Evgar bulunuyor. Ayrıca Ceren Moray, Nursel Köse, Nergis Öztürk, Ertan Saban gibi isimler de Avlu’da kamera karşısına geçiyor. Netflix’ten önce Limon Film bünyesinde yürütülen projenin yönetmenlik koltuğunda ise Yüksel Aksu, Hülya Gezer ve Şafak Bal gibi isimler yer alıyor.