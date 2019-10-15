Avlu 1. sezon 18 Ekim'de Netflix'te yayında: Avlu yeni sezon tarihi belli mi?
Avlu 1. sezon 18 Ekim'de Netflix'te yayınlanacak. Avlu Netflix fragmanı yayınlandı mı? Avlu yeni sezon tarihi belli mi? sorularının yanıtı merak ediliyor. Diziseverler tarafından sabırsızlıkla beklenen Avlu dizisi Netflix'te yayınlanacak. İki sezondur Star TV'de yayınlanan dizi kanalda 30 Mayıs'ta final yapmıştı. Dizinin Netflix üzerinden yayınlanacağını Demet Evgar bir röportajında açıklanmıştı. Demet Evgar yeni anlaşmayı, Avlu yeni sezonda Netflix’te olacak: Dizimiz Netflix Original’a satıldı. Netflix tarihinde bir ilk Baştan itibaren yapımında bulunmadığı bir işi Netflix Original olarak almıyor, Netflix olarak alıyor. Çok gurur duyuyorum! ifadelerini kullanmıştı. Avlu dizisi hayranları Avlu'nun eski yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Avlu Netflix bölümleri ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.
Avlu 1. sezon 18 Ekim'de Netflix'te yayınlanacak. Avlu Netflix fragmanı yayınlandı mı? Avlu yeni sezon tarihi belli mi? sorularının yanıtı merak ediliyor. Diziseverler tarafından sabırsızlıkla beklenen Avlu dizisi Netflix'te yayınlanacak. İki sezondur Star TV'de yayınlanan dizi kanalda 30 Mayıs'ta final yapmıştı. İlk olarak eski bölümlerinin yayınlanacağı Avlu dizisi ile ilgili açıklamalarda bulunan Demet Evgar yeni sezon için çekimlerin Ocak ayı gibi başlama ihtimalinin olduğunu açıkladı. Avlu Netflix yayını ile ilgili merak edilen diğer detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor...
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AVLU NETFLİX YAYINI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Avlu'nun eski sezonları 18 Ekim'de Netflix'te İngilizce versiyonu ile yayınlanacak. Avlu dizisi, The Yard ismi ile 180 ülkenin beğenisine sunulacak. Demet Evgar'ın yaptığı açıklamaya göre Netflix'te önce eski bölümleri yayınlanacak olan dizinin çekimleri henüz başlamadı. Evgar, yeni bölüm çekimlerinin 2020 Ocak ayında başlayabileceğini belirtti.
AVLU YENİ SEZON NE ZAMAN?
Demet Evgar'ın açıklamalarına göre Avlu yeni sezon çekimlerine ise muhtemel Ocak ayında başlanacak.
AVLU KONUSU NEDİR?
Fedakâr bir anne, ev içi bir çatışma sonrası kendini hapishanede, kızıyla yeniden bir araya gelme umuduyla hayatta kalmak için savaşırken bulur. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödül alan Nursel Köse (Yaşamın Kıyısında, Kuzu), korku salan Kudret rolünde.
AVLU SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?
Avlu 44. bölümde; Zerrin'in vurulmasından sonra Avlu karıştı. Deniz ve Kudret için hesaplaşma vakti geldi. Avlu'da Kudret ve Deniz'in adamları birbirine girdi. Deniz Kudret'in kavgası nefesleri kesti. Kudret'in kolunu ve bacağını kıran Deniz Kudret'e yüzüne iyi bakmasını istedi ve ardından “Bu yüz senin bu dünyada göreceğin en son yüz” diyerek üst kattan aşağıya attı.
Zerrin yaralı halde çıkış kapısına gidiyor ve içeri girmek için hazırlanan jandarmaya kendini tanıttı. Zerrin “Ben bitti demeden bitmez” dedi. Deniz ve Azra dışarıya çıkmayı başardılar. Onlar dışarı çıktıktan sonra tünel patladı.
AVLU OYUNCU KADROSU
Demet Evgar
Ceren Moray
Nursel Köse
Kenan Ece
Teoman Kumbaracıbaşı
Çağdaş Onur Öztürk
Deniz Barut
Onuryay Evrentan
Görkem Mertsöz
Mert Tanık
Ayça Damgacı
AVLU DİZİSİ AYRINTILARI
Türler
Drama Dizileri, Suç Temalı Diziler
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