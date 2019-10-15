Avlu 1. sezon 18 Ekim'de Netflix'te yayında: Avlu yeni sezon tarihi belli mi?

Avlu 1. sezon 18 Ekim'de Netflix'te yayınlanacak. Avlu Netflix fragmanı yayınlandı mı? Avlu yeni sezon tarihi belli mi? sorularının yanıtı merak ediliyor. Diziseverler tarafından sabırsızlıkla beklenen Avlu dizisi Netflix'te yayınlanacak. İki sezondur Star TV'de yayınlanan dizi kanalda 30 Mayıs'ta final yapmıştı. İlk olarak eski bölümlerinin yayınlanacağı Avlu dizisi ile ilgili açıklamalarda bulunan Demet Evgar yeni sezon için çekimlerin Ocak ayı gibi başlama ihtimalinin olduğunu açıkladı. Avlu Netflix yayını ile ilgili merak edilen diğer detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor...

AVLU NETFLİX YAYINI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Avlu'nun eski sezonları 18 Ekim'de Netflix'te İngilizce versiyonu ile yayınlanacak. Avlu dizisi, The Yard ismi ile 180 ülkenin beğenisine sunulacak. Demet Evgar'ın yaptığı açıklamaya göre Netflix'te önce eski bölümleri yayınlanacak olan dizinin çekimleri henüz başlamadı. Evgar, yeni bölüm çekimlerinin 2020 Ocak ayında başlayabileceğini belirtti.

AVLU YENİ SEZON NE ZAMAN?

Demet Evgar'ın açıklamalarına göre Avlu yeni sezon çekimlerine ise muhtemel Ocak ayında başlanacak.

AVLU KONUSU NEDİR?

Fedakâr bir anne, ev içi bir çatışma sonrası kendini hapishanede, kızıyla yeniden bir araya gelme umuduyla hayatta kalmak için savaşırken bulur. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödül alan Nursel Köse (Yaşamın Kıyısında, Kuzu), korku salan Kudret rolünde.

AVLU SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Avlu 44. bölümde; Zerrin'in vurulmasından sonra Avlu karıştı. Deniz ve Kudret için hesaplaşma vakti geldi. Avlu'da Kudret ve Deniz'in adamları birbirine girdi. Deniz Kudret'in kavgası nefesleri kesti. Kudret'in kolunu ve bacağını kıran Deniz Kudret'e yüzüne iyi bakmasını istedi ve ardından “Bu yüz senin bu dünyada göreceğin en son yüz” diyerek üst kattan aşağıya attı.

Zerrin yaralı halde çıkış kapısına gidiyor ve içeri girmek için hazırlanan jandarmaya kendini tanıttı. Zerrin “Ben bitti demeden bitmez” dedi. Deniz ve Azra dışarıya çıkmayı başardılar. Onlar dışarı çıktıktan sonra tünel patladı.

AVLU OYUNCU KADROSU

Demet Evgar

Ceren Moray

Nursel Köse

Kenan Ece

Teoman Kumbaracıbaşı

Çağdaş Onur Öztürk

Deniz Barut

Onuryay Evrentan

Görkem Mertsöz

Mert Tanık

Ayça Damgacı

AVLU DİZİSİ AYRINTILARI

Türler

Drama Dizileri, Suç Temalı Diziler

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