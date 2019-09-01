Av yasağı 2019 bitti mi, balık sezonu açıldı mı? Av yasağı ne zaman kalkıyor 2019? gündemin merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. Denizlerdeki av sezonu için hazırlıklarını sürdüren balıkçılar ile sofralarında artık balık görmek isteyen vatandaşlar, balık sezonunun açılmasını heyecanla bekliyordu. Balıkçıların ve vatandaşların sabırsızlıkla kalkmasını istediği o yasakta beklenen gün geldi. Balıkların üremesi ve soylarının korunması adına belirli dönemler arasında yasak olan avlanma sezonun başlamasıyla birlikte yeniden start alıyor.

Balık avı yasağının 1 Eylül itibariyle kalkmasıyla birlikte yüzlerce tekne denize açılacak. “Vira Bismillah” diyerek balık sezonu başlangıcını iyi bir şekilde değerlendirmek isteyen balıkçılar gece yarısı denizlerdeydi. Denize açılacak balıkçıların yanı sıra balık satıcıları son hazırlıklarını tamamladı. Bilecik'te yıllardır balık satan Batuhan Acar, yarın "Vira Bismillah” diyerek balık sezonu başlayacaklarını belirti.

AV YASAĞI 2019 BİTTİ Mİ? BALIK SEZONU AÇILDI MI?

Av yasağı bugün (1 Eylül 2019) itibari ile sona eriyor. Balık sezonu bugün itibari ile açıldı. Ancak av yasağı Akdeniz'de 15 Eylül'de sona erecek.

AV YASAĞI NE ZAMAN BAŞLAMIŞTI?

Av yasağı denizlerde 15 Nisan'da başlamıştı.

Güney Marmara'nın balık merkezi Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 1 Eylül'deki balık avlama yasağının kalkması ile gecenin ilk saatlerinde "Vira Bismillah" diyerek denize ağ atan balıkçılar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali'ne dönüş yaptı.

AV YASAĞI NEDİR?

Balık ev yasağı ile ilgili esaslar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Ticari Amaçla Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ kapsamında yer alıyor. Tebliğ ile su ürünleri kaynaklarımızdan ekonomik olarak yararlanmak, üretimi ve su ürünlerinin ihracatını artırmak üzere, deniz ve içsularımızdaki su ürünlerinin kalite ve stoklarının korunması, ekonomik türlerin geliştirilmesi ve su ürünleri kalkınma plan hedeflerine ulaşılmasını sağlamak amacıyla, 22/3/1971 tarihli 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Su Ürünleri Yönetmeliği gereğince, 31/8/2008 tarihine kadar geçerli olmak üzere Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca aşağıdaki yasak, sınırlama ve yükümlülükler getirilmiştir.

Avlanma yasağı süresince gemilerde ve istihsal yerlerinde her türlü av malzemeleri, teçhizat, alet, edevat ve yemlerle takımların bulundurulması yasaktır.