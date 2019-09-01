  • Bist 100
    96718.5
  • Dolar
    5,8352
  • Euro
    6,4329
  • Altın
    283,0690
İstanbul
22 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Diyarbakır'da 66 kilo 705 gram esrar ele geçirildi Diyarbakır'da 66 kilo 705 gram esrar ele geçirildi
Karadeniz'de 'istavrit' bereketi Karadeniz'de 'istavrit' bereketi
Kara yollarında son durum Kara yollarında son durum
Pakistan: Hindistan bazı koşulları yerine getirirse diyalog başlar Pakistan: Hindistan bazı koşulları yerine getirirse diyalog başlar
Müge Anlı ne zaman başlıyor 2019? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon başladı mı? Müge Anlı ne zaman başlıyor 2019? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon başladı mı?
ABD-Taliban 9. barış görüşmesi sona erdi ABD-Taliban 9. barış görüşmesi sona erdi
Senegal'de animist inançlara göre yönetilen krallık: Oussouye Senegal'de animist inançlara göre yönetilen krallık: Oussouye
Rusya: ABD, Moskova ve Ankara'ya bildirimde bulunmadan İdlib'i vurdu Rusya: ABD, Moskova ve Ankara'ya bildirimde bulunmadan İdlib'i vurdu
NATO hattında sızıntı paniği... Seferberlik ilan edildi! NATO hattında sızıntı paniği... Seferberlik ilan edildi!
Şişli'de uyuşturucu operasyonu: 1 kilo 94 gram metamfetamin ve 108 gram Afyon sakızı ele geçirildi Şişli'de uyuşturucu operasyonu: 1 kilo 94 gram metamfetamin ve 108 gram Afyon sakızı ele geçirildi
Av yasağı 2019 bitti mi, balık sezonu açıldı mı? Av yasağı ne zaman kalkıyor 2019? Av yasağı 2019 bitti mi, balık sezonu açıldı mı? Av yasağı ne zaman kalkıyor 2019?
Sinem Kobal'dan kuzeninin düğününde halay şov Sinem Kobal'dan kuzeninin düğününde halay şov
Irak kuzeyindeki Metina, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine hava harekatı: 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi Irak kuzeyindeki Metina, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine hava harekatı: 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
G.Saray, Falcao'nun bugün 16.00'da İstanbul'da olacağını duyurdu G.Saray, Falcao'nun bugün 16.00'da İstanbul'da olacağını duyurdu
İstanbul Valisi Yerlikaya, balıkçıları karşıladı İstanbul Valisi Yerlikaya, balıkçıları karşıladı
Gümüşhane'de bir ilçeyi dolandırıp kaçtı Gümüşhane'de bir ilçeyi dolandırıp kaçtı
Azerbaycan ile Türkiye arasında vizesiz seyahat dönemi Azerbaycan ile Türkiye arasında vizesiz seyahat dönemi
A Milli Takım, EURO 2020 hazırlıklarına yarın başlayacak A Milli Takım, EURO 2020 hazırlıklarına yarın başlayacak
AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL ek sınav sonuçları nereden öğrenilecek? AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL ek sınav sonuçları nereden öğrenilecek?
Son Dakika: Bakan Gül: Yargı Reformu Strateji Belgesi, yeni adli yılın temel ajandası ve yol haritası niteliğini taşımaktadır Son Dakika: Bakan Gül: Yargı Reformu Strateji Belgesi, yeni adli yılın temel ajandası ve yol haritası niteliğini taşımaktadır
Bursa'da trafik kazası: 10 yaralı Bursa'da trafik kazası: 10 yaralı
Futbolda birinci transfer dönemi yarın bitiyor Futbolda birinci transfer dönemi yarın bitiyor
Kırklarelispor, G.Saray'dan Malik Karaahmet ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Kırklarelispor, G.Saray'dan Malik Karaahmet ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Kadınlar, 80 yaşındaki tacizciye pusu kurup polise teslim etti Kadınlar, 80 yaşındaki tacizciye pusu kurup polise teslim etti

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

01 Eylül 2019 Pazar 11:02:46 | Son Güncelleme: 01 Eylül 2019 Pazar 11:03:56

Av yasağı 2019 bitti mi, balık sezonu açıldı mı? Av yasağı ne zaman kalkıyor 2019?

Av yasağı 2019 bitti mi, balık sezonu açıldı mı? Av yasağı ne zaman kalkıyor 2019? gündemin merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. Denizlerdeki av sezonu için hazırlıklarını sürdüren balıkçılar ile sofralarında artık balık görmek isteyen vatandaşlar, balık sezonunun açılmasını heyecanla bekliyordu. Balıkçıların ve vatandaşların sabırsızlıkla kalkmasını istediği o yasakta beklenen gün geldi. Balıkların üremesi ve soylarının korunması adına belirli dönemler arasında yasak olan avlanma sezonun başlamasıyla birlikte yeniden start alıyor. Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağı, sona eriyor..

Av yasağı 2019 bitti mi, balık sezonu açıldı mı? Av yasağı ne zaman kalkıyor 2019? gündemin merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. Denizlerdeki av sezonu için hazırlıklarını sürdüren balıkçılar ile sofralarında artık balık görmek isteyen vatandaşlar, balık sezonunun açılmasını heyecanla bekliyordu. Balıkçıların ve vatandaşların sabırsızlıkla kalkmasını istediği o yasakta beklenen gün geldi. Balıkların üremesi ve soylarının korunması adına belirli dönemler arasında yasak olan avlanma sezonun başlamasıyla birlikte yeniden start alıyor. 

Balık avı yasağının 1 Eylül itibariyle kalkmasıyla birlikte yüzlerce tekne denize açılacak. “Vira Bismillah” diyerek balık sezonu başlangıcını iyi bir şekilde değerlendirmek isteyen balıkçılar gece yarısı denizlerdeydi. Denize açılacak balıkçıların yanı sıra balık satıcıları son hazırlıklarını tamamladı. Bilecik'te yıllardır balık satan Batuhan Acar, yarın "Vira Bismillah” diyerek balık sezonu başlayacaklarını belirti.

AV YASAĞI 2019 BİTTİ Mİ? BALIK SEZONU AÇILDI MI?

Av yasağı bugün (1 Eylül 2019) itibari ile sona eriyor. Balık sezonu bugün itibari ile açıldı. Ancak av yasağı Akdeniz'de 15 Eylül'de sona erecek.

AV YASAĞI NE ZAMAN BAŞLAMIŞTI?

Av yasağı denizlerde 15 Nisan'da başlamıştı.

Güney Marmara'nın balık merkezi Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 1 Eylül'deki balık avlama yasağının kalkması ile gecenin ilk saatlerinde "Vira Bismillah" diyerek denize ağ atan balıkçılar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali'ne dönüş yaptı.

AV YASAĞI NEDİR?

Balık ev yasağı ile ilgili esaslar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Ticari Amaçla Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ kapsamında yer alıyor. Tebliğ ile su ürünleri kaynaklarımızdan ekonomik olarak yararlanmak, üretimi ve su ürünlerinin ihracatını artırmak üzere, deniz ve içsularımızdaki su ürünlerinin kalite ve stoklarının korunması, ekonomik türlerin geliştirilmesi ve su ürünleri kalkınma plan hedeflerine ulaşılmasını sağlamak amacıyla, 22/3/1971 tarihli 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Su Ürünleri Yönetmeliği gereğince, 31/8/2008 tarihine kadar geçerli olmak üzere Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca aşağıdaki yasak, sınırlama ve yükümlülükler getirilmiştir.

Avlanma yasağı süresince gemilerde ve istihsal yerlerinde her türlü av malzemeleri, teçhizat, alet, edevat ve yemlerle takımların bulundurulması yasaktır. 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ