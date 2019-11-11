Atla Gel Şaban konusu, oyuncuları kimler? Atla Gel Şaban ne zaman çekildi?
Atla Gel Şaban konusu, oyuncuları kimlerdir? Atla Gel Şaban ne zaman çekildi? sorularının yanıtı merak ediliyor. Yeşilçam'ın sevilen filmlerinden Atla Gel Şaban bugün Star Tv'de izleyicileri ile buluşuyor. Kemal Sunal sevenleri bu akşam yayınlanacak Atla Gel Şaban filmini kaçırmak istemiyor. At yarışından servet kazanan Şaban’ın hayatının birden bire değiştiğini konu edinen Atla Gel Şaban ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.
Atla Gel Şaban konusu, oyuncuları kimlerdir? Atla Gel Şaban ne zaman çekildi? soruları gündemde merakla araştırılan konular arasında yerini aldı. Yeşilçam'ın sevilen filmlerinden Atla Gel Şaban bugün Star Tv'de izleyicileri ile buluşuyor. Kemal Sunal sevenleri bu akşam yayınlanacak Atla Gel Şaban filmini kaçırmak istemiyor. At yarışından servet kazanan Şaban’ın hayatının birden bire değiştiğini konu edinen Atla Gel Şaban ile ilgili merak edilen detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.
ATLA GEL ŞABAN HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?
Atla Gel Şaban, bugün 11 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de Star Tv ekranlarında yayınlanacak.
ATLA GEL ŞABAN KONUSU NEDİR?
Niyazi bir şekerleme firmasında çalışmaktadır. Zaten az olan maaşına patronu da bir türlü zam yapmamaktadır. Bir gün tüm mahalleliyi saran at yarışı oyununa merak salar ve işine gitmek için bindiği minibüste oynar. At yarışını tutturur fakat kuponu yatırmadığı için ikramiyeyi alamaz. Niyazi her gün minübüste kupon yaparak kendini sınar fakat kuponu yatırmaz. At yarışlarını izlemeye giden Niyazi tüm atları yine bilir. Buna şahit olan bir adam, at yarışlarını oynatan mafya babası Kazım’a haber verir. Niyazi’nin at yarışı kuponlarını sürekli minibüste yaptığı için ilham gelmediğinden şikayetçi olur ve onlardan minibüsteki ortamı yaratmalarını ister. Niyazi git gide at yarışını tutturmaya yaklaşır. Kazım, artık her şeyden emin olduğu için tüm parasını Niyazi’nin yaptığı kupona yatırır. Fakat Niyazi Kazım’a parayı yedirmemek için bir atı yanlış yazmış onun yerine kendi doğru atı yazmıştır.
ATLA GEL ŞABAN FİLMİNİN OYUNCULARI
Kemal Sunal – Niyazi
Nevra Serezli – Zehra
Dinçer Çekmez – Kazım
Metin Çekmez – Kazım'ın Adamı
Turgut Özatay – Davut
Reha Yurdakul – Halim Bey
Zihni Göktay – Halil
Selahattin Fırat – Selahattin
Renan Fosforoğlu – Kenan
Mustafa Dik –
Erdoğan Dikmen – Kazım'ın Adamı
Nezahat Tanyeri – Niyazi'nin Kaynanası
Yavuz Şeker – Minibüs Muavini
Ünal Gürel – Kasap
Nizam Ergüden – Yarışsever
Yüksel Gözen – Kazım'ın Adamı
Ahmet Turgutlu – Manav
Yaşar Güner – Bakkal
Ekrem Gökkaya – Kasetçi
Cengiz Öktem – Davut'tan dayak yiyen adam
ATLA GEL ŞABAN NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
İlk gösterim tarihi 1984 olan Atla Gel Şaban'ın yönetmenliğini Natuk Baytan'ın üstlendi. Güldürü türündeki bu sinema filminin başrollerini Kemal Sunal ve Nevra Serezli paylaştı.
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