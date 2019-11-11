Atla Gel Şaban konusu, oyuncuları kimler? Atla Gel Şaban ne zaman çekildi?

Atla Gel Şaban konusu, oyuncuları kimlerdir? Atla Gel Şaban ne zaman çekildi? soruları gündemde merakla araştırılan konular arasında yerini aldı. Yeşilçam'ın sevilen filmlerinden Atla Gel Şaban bugün Star Tv'de izleyicileri ile buluşuyor. Kemal Sunal sevenleri bu akşam yayınlanacak Atla Gel Şaban filmini kaçırmak istemiyor. At yarışından servet kazanan Şaban’ın hayatının birden bire değiştiğini konu edinen Atla Gel Şaban ile ilgili merak edilen detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

ATLA GEL ŞABAN HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Atla Gel Şaban, bugün 11 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de Star Tv ekranlarında yayınlanacak.

ATLA GEL ŞABAN KONUSU NEDİR?

Niyazi bir şekerleme firmasında çalışmaktadır. Zaten az olan maaşına patronu da bir türlü zam yapmamaktadır. Bir gün tüm mahalleliyi saran at yarışı oyununa merak salar ve işine gitmek için bindiği minibüste oynar. At yarışını tutturur fakat kuponu yatırmadığı için ikramiyeyi alamaz. Niyazi her gün minübüste kupon yaparak kendini sınar fakat kuponu yatırmaz. At yarışlarını izlemeye giden Niyazi tüm atları yine bilir. Buna şahit olan bir adam, at yarışlarını oynatan mafya babası Kazım’a haber verir. Niyazi’nin at yarışı kuponlarını sürekli minibüste yaptığı için ilham gelmediğinden şikayetçi olur ve onlardan minibüsteki ortamı yaratmalarını ister. Niyazi git gide at yarışını tutturmaya yaklaşır. Kazım, artık her şeyden emin olduğu için tüm parasını Niyazi’nin yaptığı kupona yatırır. Fakat Niyazi Kazım’a parayı yedirmemek için bir atı yanlış yazmış onun yerine kendi doğru atı yazmıştır.

ATLA GEL ŞABAN FİLMİNİN OYUNCULARI

Kemal Sunal – Niyazi

Nevra Serezli – Zehra

Dinçer Çekmez – Kazım

Metin Çekmez – Kazım'ın Adamı

Turgut Özatay – Davut

Reha Yurdakul – Halim Bey

Zihni Göktay – Halil

Selahattin Fırat – Selahattin

Renan Fosforoğlu – Kenan

Mustafa Dik –

Erdoğan Dikmen – Kazım'ın Adamı

Nezahat Tanyeri – Niyazi'nin Kaynanası

Yavuz Şeker – Minibüs Muavini

Ünal Gürel – Kasap

Nizam Ergüden – Yarışsever

Yüksel Gözen – Kazım'ın Adamı

Ahmet Turgutlu – Manav

Yaşar Güner – Bakkal

Ekrem Gökkaya – Kasetçi

Cengiz Öktem – Davut'tan dayak yiyen adam

ATLA GEL ŞABAN NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

İlk gösterim tarihi 1984 olan Atla Gel Şaban'ın yönetmenliğini Natuk Baytan'ın üstlendi. Güldürü türündeki bu sinema filminin başrollerini Kemal Sunal ve Nevra Serezli paylaştı.