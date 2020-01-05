Atiye devam edecek mi? Atiye 2. sezon fragmanı çıktı mı? soruları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Netflix Original filmi Atiye'nin ilk sezonu 27 Aralık 2019 tarihinde yayınlandı. 8 bölüm olarak yayınlanan dizi kısa sürede milyonlar tarafından izlendi. İzleyenlerin beğenisini toplayan Atiye'nin 2. sezonu ile ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı. Başrolünde Beren Saat ile Mehmet Günsür’ün yer aldığı, Netflix Türkiye’nin ikinci orijinal dizisi Atiye ile ilgili merak edilenler haberimizde sizlerle...

ATİYE 2. SEZON TARİHİ BELLİ Mİ?

Tek sezon olarak tasarlanan Atiye'nin 2. yeni sezonu ise dizinin izlenme oranlarına göre çekilecek. Atiye dizisinin 2. sezon yayın tarihi ise Netflix tarafından açıklanacak. Atiye yeni sezon tarihi açıklandıktan sonra haberimizi içerisine eklenecek.

ATİYE 2. SEZON FRAGMANI ÇIKTI MI?

Atiye 2. sezon fragmanı henüz çıkmadı. Atiye 1. sezon fragmanına aşağıdaki linkten erişim sağlayabilirsiniz.

ATİYE KONUSU NE?

Dizi, İstanbul’da mükemmel bir hayat süren genç ve güzel bir ressam olan Atiye’nin hayatını konu alıyor. Atiye’nin sevgi dolu bir ailesi, varlıklı ve yakışıklı bir sevgilisi vardır. Üstüne üstlük, ilk bireysel sergisini açmak üzeredir. Ancak kusursuz hayatı, dünyanın en eski tapınağı olan Göbeklitepe’de yapılan bir keşif nedeniyle değişmek üzeredir. Erhan adındaki bir arkeolog, burada yaptığı kazıda bir sembol keşfeder. Bu sembol, Atiye ile Göbeklitepe arasında son derece gizemli bir bağlantı olduğuna işaret etmektedir. Bunun üzerine Atiye hayatını tamamen değiştirip geçmişinde ve bu antik harabelerde saklı olan sırların peşine düşecektir.

2019 yılının mart ayında çekimlerine başlanan dizinin, İstanbul, Göbeklitepe, Nemrut dağı gibi farklı rotalarda çekimleri gerçekleştirildi.

ATİYE HANGİ KİTAPTAN UYARLANDI?

Şengül Boybaş tarafından kaleme alınan Dünyanın Uyanışı adlı kitaptan esinlenerek hazırlanan dizi, genç ve güzel ressam Atiye (Beren Saat)’nin sürükleyici ve mistik hikâyesini konu alıyor. Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul’da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe’de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar. Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder. Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir. Bu gizem perdesi aralandıkça genç kadının karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır.

ATİYE OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Atiye dizisinde imzası bulunan isimlerden bazıları; Netflix Türkiye ve CEE Bölgesi Uluslararası Orijinal Yapımlar Direktörü Micheal Azzolino, yapımcısı Onur Güvenatam, senaristi Nuran Evren Şit, yönetmenleri Gönenç Uyanık ve Ozan Açıktan. Oyuncu kadrosunda ise Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Tim Seyfi gibi değerli isimler yer alıyor.