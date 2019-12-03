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03 Aralık 2019 Salı 08:16:32 | Son Güncelleme: 03 Aralık 2019 Salı 08:50:21

Atina olmazın peşinde

Doğu Akdeniz’deki oldubitti çabaları Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmayla suya düşen Yunanistan, Meis üzerinden misilleme peşinde. Atina şimdi Meis Adası üzerinden Mısır ile münhasır ekonomik bölge anlaşması imzalamayı tartışıyor. Ancak adalar üzerinden (MEB) uygulamak uluslararası deniz hukukuna aykırı.

Doğu Akdeniz’de Türkiye-Libya anlaşmasına karşı Yunanistan’da misilleme çağrıları arttı. Türkiye ile arasında gerilimi tırmandıracak çabalar arasında Yunanistan’ın Meis Adası’nı doğu sınırı olarak kabul ederek Mısır ile münhasır ekonomik bölge (MEB) anlaşması imzalaması da yer aldı. Hellasjurnal adlı haber sitesinde yer alan habere göre, bu öneriyi Yunanistan’ın en önemli deniz hukukçularından kabul edilen Theodoros Kariotis, Yunan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile Mısır’ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi’ye yazdığı mektupta önerdi. Kariotis, mektubunda, “Yunanistan olarak çok kritik anlar yaşıyoruz. Bir an önce Mısır’la münhasır ekonomik bölge antlaşması imzalamamız lazım. Yaklaşık 40 yıldır bu konuda çalışan bir hukukçu olarak Yunanistan’ın şu an çok zor bir durumda olduğunu söylemeliyim” ifadelerini kullandı.

MEİS’İ İŞARET ETTİ

“2004’te Kıbrıs’ın gösterdiği cesareti gösterip münhasır ekonomik bölge ilan etseydik bu günler yaşanmayacaktı” diyen Kariotis, Meis güneyinde çok zengin yataklar bulunduğunu ileri sürerek, “Meis Adası bizim için stratejik önemdedir. Çünkü bu ada sayesinde Kıbrıs’la deniz yetki anlaşması yapabiliriz. Çok geç olmadan bir an önce Yunan hükümeti bu konuda adım atmalıdır. Çünkü Türkler beklemiyor” dedi.

LİBYA ANLAŞMASIYLA SET ÇEKİLDİ

Yunan Deniz Hukukçusu Kariotis’in adaların MEB alanlarını kıta sahanlıklarıyla sınırlayan uluslararası hukuk kuralları ve yargı kararlarını göz ardı ederek yaptığı bu çağrının ise karşılığı yok. Türkiye ve Libya’nın anlaşmayla MEB ilan ettikleri bölge, Meis’in doğusundan geçmek suretiyle Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki MEB’inin batı sınırlarını belirliyor. Anlaşmanın koordinatları, uluslararası hukuk uyarınca Meis doğusunda 6 kilometrelik ada kıta sahanlığının doğusundan ilerliyor. Bu doğrultuda da uzmanlara göre, Türkiye’nin batı sınırına karşı sözde Yunanistan’ın doğu sınırı misillemesi olarak Meis’ten Mısır’a bir hat çekmek ancak uluslararası hukuka aykırı ve meşru zemini olmayan kışkırtıcı bir adım olarak değerlendirilebilir.

İşte Türkiye MEB’i

Harita

Doğu Akdeniz MEB sahalarını yeniden tartışmaya açan Türkiye-Libya anlaşmasının ardından Türkiye’nin Doğu Akdeniz MEB sınırları haritası da kamuoyuna açıklandı. Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes’in Twitter adresinden paylaştığı harita, Türkiye-Libya Anlaşması, 2011’de KKTC ile yapılan sınırlandırma anlaşması ve iki anlaşma arasında kalan alanda da Türkiye-Mısır uluslararası hukuktan kaynaklanan sınır çizgisini gösteriyor. Uluslararası deniz hukuku ve uluslararası yargı kararları ölçeğinde hassas hesaplamalarla çizilen ve denge gözeten söz konusu haritayla, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de ilan edeceği MEB’inin tam sınırları da deklare edilmiş oldu. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’in geneline ilişkin beklenen MEB ilanı, Yunanistan’ın misilleme ve gerilim çabalarına karşı uluslararası meşruiyeti tescilleyen büyük bir yanıt olacak.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki Kıta Sahanlığı ve MEB sınırlarının ayrıntıları şöyle:

* A-B: 2011 Türkiye Cumhuriyeti -KKTC Anlaşması
* C-D-E: Türkiye-Mısır ana karalar arası ortay hat
* E-F: 2019 Türkiye-Libya Anlaşması

AB’den skandal çağrı

Türkiye’nin tüm iyi niyetli çağrılarına karşın, Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz’deki krizde Yunanistan lehine tavrını terk etmiyor. AB, Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanı sınırlandırma mutabakatına ilişkin, Türkiye’ye “iyi komşuluk ilişkilerine uyma” çağrısında bulundu. Stano, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, “Anlaşmazlık ne olursa olsun, uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ele alınmalı” diye konuştu.
Pavlopulos haddini aştı

Prokopis Pavlopulos

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ise Cumartesi günü yaptığı konuşmada “Türkiye kendisini uluslararası arenada yalnızlaştıracak ve değersizleştirecek kaygan bir yolda yürüyor” ifadelerini kullandı. Pavlopulos, “Türkiye gibi uluslararası ve Avrupa kanunlarını hiçe sayarak insanları ve insanlık prensiplerini zalimce hedef alanlara gerekli cevabı vereceğiz” dedi.

(Yeni Şafak)

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