Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'un tepki çeken paylaşımına gazeteci Nedim Şener'ten müthiş yanıt
FETÖ'nün alçak darbe girişiminin üzerinden 3 yıl geçti. Darbe girişiminin yıl dönümüne günler kala Athena grubunun şarkıcısı Gökhan Özoğuz tepki çeken bir paylaşım yaptı. 15 Temmuz alçak darbe girişimini anlatan görseller için 'Yasaklansın' ifadesini kullanan Özoğuz'a pek çok sosyal medya kullanıcısı tepki gösterirken gazeteci Nedim Şener'in tepkisi 'Müthiş yanıt' cevap dedirtti.
Gökhan Özoğuz, kişisel Twitter hesabından, 15 Temmuz afişlerini eleştiren bir paylaşımda bulundu. Özoğuz, 15 Temmuz Destanı adı verilen afişlerdeki Türk askerinin çizimine tepki gösterirken, TSK'nın itibarının zedelendiğini iddia etti.
Gökhan Özoğuz, "Bu çizimlerinden nefret ediyorum! Çok yanlış. Olayı sanki bütün Türk askeri yapmış gibi hissettiriyor, Türk Asker olgusunun itibarını zedeler mi acaba, diye düşünmeden konması korkunç! Bu ülkeyi canı pahasına koruyan Türk Askeridir. Bunlar derhal yasaklansın" diye yazdı.
NEDİM ŞENER'DEN TEPKİ
Gazeteci Nedim Şener ise, Gökhan Özoğuz'un paylaşımını alıntılayarak tepki gösterdi. Nedim Şener, "Evladım, onların FETÖ’nün askeri olduğunu en iyi Türk askeri biliyor. İçerisindeki pisliği de tek tek çıkartıyor. Sen canını sıkma bu millet, haini de, korkağı da, fırsatçıyı da, uyanıkları da tanıyor. Anladın sen onu..." diye yazdı.
İşte söz konusu o paylaşımlar:
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Adalet Bakanlığı bugüne kadar 94 ülkeden 570 FETÖ'cünün iadesini istedi
- Hain darbeciler tarafından motorunun üzerinde kurşunlanarak şehit edilmişti... O anın yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Edirne sınır hattında 3 yılda Yunanistan'a kaçmaya çalışan 557 FETÖ'cü yakalandı
- İçişleri Bakanlığı: 81 ilde aranan 1030 kişi yakalandı
- CHP'li Mansur Yavaş kıyıma başladı bile!