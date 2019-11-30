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30 Kasım 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 29 Kasım 2019 Cuma 23:55:24

Ateş'ten zehir zemberek mektup: CHP haklarımı gasp ediyor

CHP yönetiminin terör örgütleriyle kirli ilişkilerini açıkladığı için partiden ihraç edilen Yılmaz Ateş, karara yaptığı itirazın bekletildiğini açıkladı. Ateş Hak ve özgürlüklerimi gasp ettiniz diye tepki gösterdi.

Terör örgütleri PKK ve FETÖ savunucularını törenle parti saflarına katan CHP yönetimi, gerçekleri kamuoyuna korkusuzca açıklayan eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş’i adeta linç ettirdi. Ateş katıldığı bir televizyon programında, “Partim FETÖ'ye teslim oldu” dediği için CHP Ankara İl Disiplin Kurulu kararıyla partisinden ihraç edildi. Ateş, karara karşı CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) itiraz dilekçesi verdi.

SÖZLÜ SAVUNMA TALEBİ

Yılmaz Ateş, YDK’ya yaptığı itirazın bir an önce sonuçlandırılmasını istedi. İtirazıyla ilgili olarak YDK Başkanı Uğur Bayraktutan’a mektup gönderen Ateş, kararın kurulda bekletildiğini söyledi. Ankara İl Başkanlığı'nın 14 Kasım'daki kararının ardından, 21 Kasım'da “Parti içi hukuka, eşitlik ilkelerine aykırı bu kararın kaldırılması ve YDK önünde sözlü savunma yapmak için bir gün tayin edilerek tarafına bildirilmesi” talebinde bulunduğunu vurgulayan Ateş, Bayraktutan’la iki kez de telefonda görüşmesine rağmen henüz bir cevap alamadığını açıkladı.

BUNU KABUL EDEMEM

Ateş, Bayraktutan'a yazdığı mektupta şunları kaydetti: “Sayın Başkan, parti iç hukukumuza göre kesinleşmemiş bu karardan ötürü, 30 yıldan sonra ilk defa, kongre sürecinde üyelik hakkım olan mahalli seçimlerde oy kullanamıyorum. Karar, kurulunuzda beklemektedir. Dosyamın bir an önce görüşülmesi için yaptığım girişimlerden bir haber, bir sonuç alabilmiş değilim. İl kurullarımızı anında harekete geçirecek kadar aciliyet arz eden bir konunun kurulunuzda da anında işlem görmesi gerektiği kanısındayım. Demokrasilerde, demokratik kurumlarda alt karara dönüşen iddiaların üzerine gidilerek sonuçlandırılır. Hakkımdaki iddianın, alt kurul kararının geciktirilmesi, hak ve özgürlüklerimin gaspı demektir. Bunu kabul edemem, isyan ediyorum.” 

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