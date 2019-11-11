"Atatürkçülük lafla olmaz"

Başkan Erdoğan, cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların 10 katına kadar hayata geçirilen hizmetlerle, bu icraatları uygulamaya koyduklarını belirterek “Hayatları boyunca Türkiye'nin büyümesi, kalkınması, gelişmesi için tek bir çivi dahi çakmamış kişilerin ağızlarından çıkan cumhuriyet ve Atatürk sözü, koskoca bir yalandan ibarettir. Ülkemizde yıllardır en büyük ticaret Atatürk ve cumhuriyet ticaretidir. Bu kavramlar önde perde gibi kullanılarak arkada ülkemizin yıllarca demokratik ve ekonomik olarak nasıl sömürüldüğünü en iyi milletimiz biliyor” dedi.

EN BÜYÜK KATKIYI VERDİK

“Eskiler 'bal bal diyerek ağız tatlanmaz' derlerdi” ifadesini kullanan Erdoğan, “Sürekli Atatürk denilerek onun mirasına sahip çıkılamaz, sürekli cumhuriyet denilerek cumhuriyet güçlendirilemez. Bu yıl 96'ncı yıldönümüne ulaştığımız cumhuriyetimize en büyük katkıyı şahsımın başında bulunduğu hükümetler yapmıştır. Biz bu kavramın lafla istismarını yapmadık, sadece icraatımızla hakkını vermeye çalıştık” diye konuştu. Kendilerine olan düşmanlığın en önemli sebeplerinin, bu kirli ticareti ifşa etmeleri ve bunun önüne geçmeleri olduğuna dikkati çeken Erdoğan, “Buna rağmen hala aynı kafayla kendi tarihine, kültürüne, medeniyetine küfretmeyi marifet sananların ortada dolaşıyor olması, henüz işimizin bitmediğini gösteriyor. Tıpkı son teröristi imha etmeden terörle mücadelemizin sona ermeyeceği gibi tarihimize ve kültürümüze husumet besleyen son müstevli kafalıyı da aydınlatmadan bu mücadelemiz bitmeyecektir” ifadelerini kullandı.

İLKEMİZ SATHI MÜDAFAA

Ekonomiden terörle mücadeleye kadar her alanda Atatürk'ün 'Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır' sözünü ilke edindiklerini belirten Erdoğan, “Bugün ülkemizdeki hiçbir bireyin sadece kendi çıkarını, kendi hesabını, kendi kârını düşünme lüksü yoktur. Hep birlikte önce ülkemizin bu cendereden güçlenerek çıkması, ardından da hedeflerine ulaşması için çalışmamız gerekiyor” diye konuştu. Türkiye'nin geçtiği tarihi süreçte iktidarıyla, muhalefetiyle, bilaistisna her kesime çağrı yapan Erdoğan, “Her fırsatta tekrar tekrar ifade ediyorum; Türkiye'nin asıl gücü, ne topudur, ne tüfeğidir, ne süngüsüdür. Türkiye'nin asıl gücü şu insanımızın birliği, beraberliği, kardeşliğidir ve bundan kaynaklanan cesaretidir” değerlendirmesinde bulundu.

İSTİSMARCI ZİHNİYETE FIRSAT VERMEYECEĞİZ

Başkan Erdoğan, Atatürk ve cumhuriyete yapılacak en büyük katkının, ülkenin geçtiği kritik dönemde 2023 hedeflerine sıkı sıkıya sahip çıkmak olduğuna dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı forsunda sembolleştirdikleri 2200 yılı aşkın devlet tarihinin, Selçuklu ve Osmanlı başta olmak üzere en büyük gurur ve güven kaynakları olduğunu söyleyen Erdoğan, “Cumhuriyeti yüceltmek için tüm tarihimizi yok saymaya kalkanlar bize göre kendi geçmişlerinden utananlardır. Gazi Mustafa Kemal'in hizmetlerini anlatmak için ondan önceki tarihimize kin kusanlar da aynı şekilde Atatürk maskesi takarak, bu millete olan husumetlerini gizlemeye çalışıyorlar. Ne Atatürk'ü ne de, Cumhuriyeti bu istismarcı zihniyetin insafına terk etmedik, etmeyeceğiz” dedi.

Ülkede yıllardır en büyük ticaretin Atatürk ve cumhuriyet ticareti olduğuna dikkat çeken Erdoğan, “Türkiye'nin gelişmesi için tek bir çivi dahi çakmamış kişilerin ağızlarından çıkan cumhuriyet ve Atatürk sözü koskoca bir yalandan ibarettir” ifadelerini kullandı.

HEPSİ YALAN İFTİRA

Başkan Erdoğan, Atatürk'ü ve cumhuriyeti yüceltmek için Osmanlı'ya hakaret etmenin, ya cehalet ya da gafletten kaynaklandığını belirtti.

Birilerinin Osmanlı'da okuma-yazma oranının çok düşük olduğunu, Osmanlı'nın kendi silah sanayiinin olmadığını, Osmanlı yönetimi altındaki halklara zulmedildiğini söylediğini hatırlatan Başkan Erdoğan, “Hepsi de yalandır, iftiradır” dedi. Cumhuriyetin, Osmanlı'dan kurtarabilen miras üzerinde kurulduğunu vurgulayan Erdoğan, “Harf Devrimi'nde adeta her şeyin sıfırlanmasıyla okuma yazma oranının çok düşük olduğu bir dönem yaşandı. Bunu Osmanlı'ya yüklemek tam anlamıyla bir bühtandır. Bu hakikatler, apaçık ortadayken sürekli olarak Osmanlı'ya hakareti ve aşağılamayı bir siyaset tarzı haline getirmek ya cehalettir ya gaflettir ya da art niyettir” diye konuştu.

DEVLET ERKÂNI ANITKABİR'DE

Düzenlenen devlet töreninin ardından Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, “Cumhuriyetimizi yaşatmak, güçlendirmek için, tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Anıtkabir'deki tören, saat 08.45'te devlet erkânının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı. Erdoğan başkanlığındaki kortejde; TBMM başkanvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç ve Celal Adan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, kuvvet komutanları, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkânı yer aldı.

BAYRAK YARIYA İNDİRİLDİ

Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi, Atatürk'ün mozolesine bıraktı. Atatürk'ün 81 yıl önce vefat ettiği saat olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Saygı duruşu sırasında, gönderdeki Türk bayrağı yarıya indirildi. Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkânı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

MİLLETİN KALBİNDE YAŞAYACAK

Erdoğan, deftere şunları yazdı: “Kurtuluş Savaşı'mızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ahirete irtihalinin 81'inci yıldönümünde bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Merhum Atatürk ve silah arkadaşlarıyla, 1000 yıldır bu toprakları bizlere vatan yapmak için mücadele eden tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatıraları milletimizin kalbinde hep yaşayacaktır. Kendisinin emaneti olarak Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak, geliştirmek, güçlendirmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ruhu şad olsun.”