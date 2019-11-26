Atatürk tüccarı Yılmaz Özdil'den itiraf gibi açıklamalar: CHP kimliğinin ırzına geçildi

KENDİ YUVALARI KABUS OLDU

Namuslu milletvekili imha edildi, onun yerine fırıldak milletvekili getirildi, il başkanı sustu.

Yurtsever il başkanı kapının önüne konuldu, onun yerine ikinci cumhuriyetçi il başkanı getirildi, belediye başkanı sustu.

Çalışkan belediye başkanı defterden silindi, onun yerine tavşan b*ku belediye başkanı getirildi, genel başkan yardımcısı sustu.

Dürüst genel başkan yardımcısı kovuldu, onun yerine akçeli işlerden şaibeli genel başkan yardımcısı getirildi, parti meclisi üyesi sustu.

Atatürkçü parti meclisi üyesi partiden atıldı, onun yerine din bezirganı parti meclisi üyesi getirildi, delege sustu.

Doğma büyüme bu partinin çocuğu olan delege dışlandı, onun yerine alakasız partilerin antin kuntin tipleri delege yapıldı, milletvekili sustu.

Yuvanın evlatlarına…

Kendi yuvaları kabus oldu.

İNCE ŞİMDİ BAS BAS BAĞIRIYOR DA...

Herkes kendi statüsünü korumaya çalışırken, hem herkes koltuğundan oldu, hem olan Chp'ye oldu. Kumpas mağduru Muharrem İnce, şimdi bas bas bağırıyor… On yıldır milletvekillerine belediye başkanlarına il başkanlarına kumpas üstüne kumpas kurulurken, grup başkanvekili yapılan, cumhurbaşkanı adayı yapılan Muharrem İnce'nin sesi çıkıyor muydu?

10 YILDIR CHP KİMLİĞİNİN IRZINA GEÇİLDİ

Hazır herkes namuslu gazeteci ayağına yatarken, hatırlatalım. On yıldır Chp'nin kurumsal kimliğinin ırzına geçilirken, kurucu partinin devrimci felsefesi iğfal edilirken, gerçekleri bile bile, Chp'de sanki herşey güllük gülistanlıkmış gibi gösterenler, halkın gözünün içine baka baka yalan söyleyenler kimlerdi? Hem Kılıçdaroğlu'nu, hem Ekmeleddin efendiyi, hem Muharrem İnce'yi alkışlayanlar, aynı gazeteciler değil mi?

CHP'Lİ OKURU KÜSTÜRMEYELİM DİYE GERÇEKLERİ MAKYAJLAYAN GAZETECİLER...

Neme lazım, aman Chpli okurları küstürmeyeyim diye düşünerek, bile bile gerçekleri makyajlayan, nabza göre şerbet ikram eden, ekranın arkasında başka, önünde başka konuşan, süzme eyyamcılar yok mu?

KARDEŞİNİ CHP'DE MAKAM SAHİBİ YAPANLAR, CHP'Lİ BELEDİYEDEN SPONSORLUK ALANLAR

Kardeşini, damadını Chp'de makam sahibi yapan, belediye festivallerinden nemalanan, programına sponsor kapan, bunların karşılığında kalem oynatan, ekranda amigoluk yapan yok mu?

(...)

Ailede herkes biliyor. Herkes susuyor.