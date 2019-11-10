Bugün 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Atatürk saygı ve özlemle anılıyor. Atatürk kaç yaşında öldü? Atatürk neden öldü, Atatürk'ün hastalığı neydi? sorularının yanıtı arama motorlarında araştırılıyor. Özellikle okula yeni başlayan çocuklar Atatürk ile ilgili merak ettiklerini öğrenmek istiyor. Atatürk'ün hastalığı ile ilgili bilgiler haberimizde yer alıyor.

ATATÜRK KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de saat 9'u 5 geçe gözlerini yaşama yumdu. 1881 yılı doğumlu olan Atatürk 57 yaşında hayata veda etti.

ATATÜRK NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938 saat 9.05'te yakalandığı siroz hastalığından kurtulamayarak İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Cenazesi 21 Kasım 1938 günü törenle geçici istirahatgâhı olan Ankara Etnografya Müzesi'nde toprağa verildi. Anıtkabir yapıldıktan sonra nâşı görkemli bir törenle 10 Kasım 1953 günü ebedi istirahatgâhına gömüldü.

ATATÜRK'ÜN VASİYETİ

Malik olduğum bütün nukut ve hisse senetleriyle Çankaya'daki menkul ve gayrimenkul emvalimi Cumhuriyet Halk Partisi'ne atideki şartlara, terk ve vasiyet ediyorum:

1. Nukut ve hisse senetleri, şimdiki gibi, İş Bankası tarafından nemalandırılacaktır.

2. Her seneki gibi nemadan, nispetleri şerefi mahfuz kaldıkça, yaşadıkları müddetçe, Makbule'ye ayda bin, Afet'e 800, Sabiha Gökçen'e 600, Ülkü'ye 200 lira ve Rukiye ile Nebile'ye şimdiki yüzer lira verilecektir.

3. Sabiha Gökçen'e bir ev de alınabilecek, ayrıca para verilecektir.

4. Makbule'nin yaşadığı müddetçe Çankaya'da oturduğu ev de emrinde kalacaktır.

5. İsmet İnönü'nün Çocuklarına yüksek tahsillerini ikmal için muhtaç olacakları yardım yapılacaktır.

6. Her sene nemadan mütebaki miktar yarı yarıya, Türk Tarih ve Dil Kurumlarına tahsis edilecektir.

K.Atatürk