  • Bist 100
    103153
  • Dolar
    5,7650
  • Euro
    6,3579
  • Altın
    271,5200
İstanbul
14 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Atatürk'ün eğitim ile ilgili en anlamlı sözleri: Atatürk'ün eğitim ile ilgili sözleri sizlerle Atatürk'ün eğitim ile ilgili en anlamlı sözleri: Atatürk'ün eğitim ile ilgili sözleri sizlerle
Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi
Spor camiası vefatının 81. yıl dönümünde Atatürk'ü andı Spor camiası vefatının 81. yıl dönümünde Atatürk'ü andı
Rusya’dan Esad’a büyük ayar Rusya’dan Esad’a büyük ayar
Abdullah Avcı görevinin başına geri dönüyor Abdullah Avcı görevinin başına geri dönüyor
Adana'da FETÖ operasyonunda 2 kişi tutuklandı Adana'da FETÖ operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Atatürk kaç yaşında öldü? Atatürk neden öldü, Atatürk'ün hastalığı neydi? Atatürk kaç yaşında öldü? Atatürk neden öldü, Atatürk'ün hastalığı neydi?
Batman'da DEAŞ operasyonu: Suriye uyruklu şüpheli yakalandı Batman'da DEAŞ operasyonu: Suriye uyruklu şüpheli yakalandı
Türkiye Güven Huzur-6'da 17 aranan şahıs yakalandı Türkiye Güven Huzur-6'da 17 aranan şahıs yakalandı
Galatasaray 20 maç sonra ilk kez beklerinden katkı aldı Galatasaray 20 maç sonra ilk kez beklerinden katkı aldı
Trabzon galibiyet istiyor! Trabzonspor-Alanyaspor muhtemel 11’ler Trabzon galibiyet istiyor! Trabzonspor-Alanyaspor muhtemel 11’ler
Mısır'da iniş yapan uçak alev aldı Mısır'da iniş yapan uçak alev aldı
2200 yıllık kral mezarının hali içler acısı 2200 yıllık kral mezarının hali içler acısı
Erman Toroğlu: 'Böyle rezil bir oyun sistemi olmaz' Erman Toroğlu: 'Böyle rezil bir oyun sistemi olmaz'
Bakan Soylu’dan ’10 Kasım’ mesajı Bakan Soylu’dan ’10 Kasım’ mesajı
Libyalı bakandan Rusya'ya suçlama, ABD'ye iş birliği çağrısı Libyalı bakandan Rusya'ya suçlama, ABD'ye iş birliği çağrısı
En anlamlı 10 Kasım mesajları: 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları sizlerle En anlamlı 10 Kasım mesajları: 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları sizlerle
Falcao: 'Birbirimizi tanıdıkça, hedeflerimize ulaşacak iyi bir takım olabiliriz' Falcao: 'Birbirimizi tanıdıkça, hedeflerimize ulaşacak iyi bir takım olabiliriz'
Saat 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat 2 dakikalığına durdu Saat 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat 2 dakikalığına durdu
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü: Atatürk'ün ölümünün kaçıncı yılı? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü: Atatürk'ün ölümünün kaçıncı yılı?
Meteoroloji saat verdi: O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji saat verdi: O illerde yaşayanlar dikkat!
Şehirlerarası hızlı ekspres geliyor Şehirlerarası hızlı ekspres geliyor
Vicdanları sızlatan görüntü: 1 aylık bebeği sokağa terk ettiler Vicdanları sızlatan görüntü: 1 aylık bebeği sokağa terk ettiler
Anıtkabir 10 Kasım'da kaça kadar açık? Anıtkabir ziyaretçi saatleri Anıtkabir 10 Kasım'da kaça kadar açık? Anıtkabir ziyaretçi saatleri

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

10 Kasım 2019 Pazar 10:22:41 | Son Güncelleme: 10 Kasım 2019 Pazar 10:23:41

Atatürk kaç yaşında öldü? Atatürk neden öldü, Atatürk'ün hastalığı neydi?

Bugün 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü. Vatandaşlar, bugün Atatürk'ü özlem ve saygıyla anıyor. Yurdun dört bir yanında resmi törenler gerçekleşiyor, vatandaşlar Anıtkabir'i, Dolmabahçe'yi, Atatürk köşklerini ve müzelerini ziyaret ediyor. Ulu önder Atatürk ile ilgili araştırmalar da yoğunlaşıyor. Vatandaşlar Atatürk'ün kaç yaşında ve neden öldüğünü hatırlamak istiyor. Atatürk kaç yaşında öldü? Atatürk neden öldü, Atatürk'ün hastalığı neydi? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor..

Bugün 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Atatürk saygı ve özlemle anılıyor. Atatürk kaç yaşında öldü? Atatürk neden öldü, Atatürk'ün hastalığı neydi? sorularının yanıtı arama motorlarında araştırılıyor. Özellikle okula yeni başlayan çocuklar Atatürk ile ilgili merak ettiklerini öğrenmek istiyor. Atatürk'ün hastalığı ile ilgili bilgiler haberimizde yer alıyor.

ATATÜRK KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de saat 9'u 5 geçe gözlerini yaşama yumdu. 1881 yılı doğumlu olan Atatürk 57 yaşında hayata veda etti.

ATATÜRK NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938 saat 9.05'te yakalandığı siroz hastalığından kurtulamayarak İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Cenazesi 21 Kasım 1938 günü törenle geçici istirahatgâhı olan Ankara Etnografya Müzesi'nde toprağa verildi. Anıtkabir yapıldıktan sonra nâşı görkemli bir törenle 10 Kasım 1953 günü ebedi istirahatgâhına gömüldü.

ATATÜRK'ÜN VASİYETİ

Malik olduğum bütün nukut ve hisse senetleriyle Çankaya'daki menkul ve gayrimenkul emvalimi Cumhuriyet Halk Partisi'ne atideki şartlara, terk ve vasiyet ediyorum:

1. Nukut ve hisse senetleri, şimdiki gibi, İş Bankası tarafından nemalandırılacaktır.

2. Her seneki gibi nemadan, nispetleri şerefi mahfuz kaldıkça, yaşadıkları müddetçe, Makbule'ye ayda bin, Afet'e 800, Sabiha Gökçen'e 600, Ülkü'ye 200 lira ve Rukiye ile Nebile'ye şimdiki yüzer lira verilecektir.

3. Sabiha Gökçen'e bir ev de alınabilecek, ayrıca para verilecektir.

4. Makbule'nin yaşadığı müddetçe Çankaya'da oturduğu ev de emrinde kalacaktır.

5. İsmet İnönü'nün Çocuklarına yüksek tahsillerini ikmal için muhtaç olacakları yardım yapılacaktır.

6. Her sene nemadan mütebaki miktar yarı yarıya, Türk Tarih ve Dil Kurumlarına tahsis edilecektir.

K.Atatürk

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ