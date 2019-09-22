22 Eylül 2019 Pazar 16:38:54 | Son Güncelleme: 22 Eylül 2019 Pazar 16:40:06
Atatürk Havalimanı'na metro seferleri valilik ve belediyenin aldığı kararla durdu
Atatürk Havalimanı'na metro seferleri valilik ve belediyenin aldığı kararla durduruldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından duyurulan paylaşımda, “İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin aldığı karar gereği Atatürk Havalimanı istasyonuna yolcu taşımacılığı, aşırı kalabalığın yolcu güvenliğine risk oluşturması nedeniyle durdurulmuştur. Lütfen duyurularımızı takip ediniz” ifadelerine yer verildi.
(DHA)
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