14 Aralık 2019 Cumartesi 12:49:13 | Son Güncelleme: 14 Aralık 2019 Cumartesi 12:52:20
Atatürk Havalimanı ve Kirazlı yönüne metro seferleri yapılamıyor
M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle seferler yapılamıyor.
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