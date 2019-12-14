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14 Aralık 2019 Cumartesi 12:49:13 | Son Güncelleme: 14 Aralık 2019 Cumartesi 12:52:20

Atatürk Havalimanı ve Kirazlı yönüne metro seferleri yapılamıyor

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle seferler yapılamıyor.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferler yapılamıyor. 

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