Atambayev'in evine düzenlenen silahlı operasyon yarıda kesildi

  • Bist 100
    98657.9
  • Dolar
    5,4806
  • Euro
    6,1650
  • Altın
    263,6670
İstanbul
24 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Sağlık Bakanı: Sağlık turizmini Türkiye'de markalaştırmak istiyoruz, süreç başladı Sağlık Bakanı: Sağlık turizmini Türkiye'de markalaştırmak istiyoruz, süreç başladı
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin konuştu: Netflix nasıl denetlenecek? RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin konuştu: Netflix nasıl denetlenecek?
Grosskreutz: En büyük pişmanlığım Galatasaray’a gitmekti Grosskreutz: En büyük pişmanlığım Galatasaray’a gitmekti
Pakistan'dan Hindistan'a: Büyükelçini geri çek Pakistan'dan Hindistan'a: Büyükelçini geri çek
CHP'nin skandalına tepkiler büyüyor: 1.5 dakika mülakat mı olur? CHP'nin skandalına tepkiler büyüyor: 1.5 dakika mülakat mı olur?
Gustavo'nun yıllık ücreti Fenerbahçe'yi şaşırttı Gustavo'nun yıllık ücreti Fenerbahçe'yi şaşırttı
Kayserispor Mensah'ı satmayacak Kayserispor Mensah'ı satmayacak
İşsize çifte maaş! İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı ne kadar? İşsize çifte maaş! İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı ne kadar?
Kayserispor’un rakibi Adana Demirspor Kayserispor’un rakibi Adana Demirspor
Memurların bayram tatili uzatıldı mı? Kurban Bayramı tatili kaç gün? Memurların bayram tatili uzatıldı mı? Kurban Bayramı tatili kaç gün?
Hatay'da 1 milyon 408 bin uyuşturucu hap ele geçirildi: 3 kişi gözaltına alındı Hatay'da 1 milyon 408 bin uyuşturucu hap ele geçirildi: 3 kişi gözaltına alındı
Emekli ikramiyesi hesaplarda! SSK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emekli ikramiyesi hesaplarda! SSK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?
Fatih Terim, lakayt oyunları nedeniyle Luyindama ve Marcao'yu alınan kupaya rağmen uyardı Fatih Terim, lakayt oyunları nedeniyle Luyindama ve Marcao'yu alınan kupaya rağmen uyardı
Samsun'da "boğa yakalama timi" kuruldu Samsun'da "boğa yakalama timi" kuruldu
Sivasspor’da forma numaraları belli oldu Sivasspor’da forma numaraları belli oldu
LGS 2. nakil başvuruları sona eriyor! LGS 2. nakil sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak? LGS 2. nakil başvuruları sona eriyor! LGS 2. nakil sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak?
Kars'ta gün batımı Kars'ta gün batımı
Fuhuşla mücadele hız kesmeden devam ediyor: Erzurum'daki çete çökertildi Fuhuşla mücadele hız kesmeden devam ediyor: Erzurum'daki çete çökertildi
F.Bahçe Teknik Direktörü Yanal: Taraftardan hepimize destek olmalarını istiyoruz F.Bahçe Teknik Direktörü Yanal: Taraftardan hepimize destek olmalarını istiyoruz
Bayram öncesi çifte müjde: Motorine 34 kuruş indirim Bayram öncesi çifte müjde: Motorine 34 kuruş indirim
İsveç'te şiddetli patlama İsveç'te şiddetli patlama
Manisa'da meydana gelen trafik kazasından 1 kişi öldü Manisa'da meydana gelen trafik kazasından 1 kişi öldü
CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'den hamile çalışana mobbing CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'den hamile çalışana mobbing
Bisikletten düşen çocuk hayatını kaybetti Bisikletten düşen çocuk hayatını kaybetti

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

08 Ağustos 2019 Perşembe 07:58:36 | Son Güncelleme: 08 Ağustos 2019 Perşembe 08:23:18

Atambayev'in evine düzenlenen silahlı operasyon yarıda kesildi

Kırgızistan'da yolsuzluk suçlamasıyla dokunulmazlığı kaldırılan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'i gözaltına almak için evine düzenlenen silahlı operasyon yarıda kesildi.

Çuy bölgesine bağlı Koy-Taş köyünde bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Kursan Asanov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, polisin durumu kontrol ettiğini belirterek "Tüm bu yaşananlar diyalog yoluyla çözümlenecek. Şu anda bunun gayreti içindeyiz." diye konuştu.

Güvenlik görevlileri operasyonu yarıda kesti

Atambayev, kendisini gözaltına almak için evine silahlı baskın düzenleyen güvenlik güçlerine teslim olmadı. Milli Güvenlik Devlet Komitesi özel harekat ekibi ve iç kuvvetler birlikleri, operasyonu yarıda keserek Atambayev'in yaşadığı Koy-Taş köyünü terk etti. Koy-Taş köyüne giden karayolu üzerinde dört farklı alanda güvenlik kontrolünü sağlayan polisler otobüslerle taşındı.

Bu arada, Atambayev'in destekçisi olduklarını dile getiren yüzlerce genç, köyün girişinde ve çıkışında güvenlik tedbirlerini sürdüren polisle taşlı sopalı karşı karşıya geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Asanov, köyün girişinde toplanan gençlerin dağılmalarını talep etti. Gençler de Atambayev'in evine gitmelerine izin verilmesini, telefon ve internet sinyallerin sağlanmasını istedi. 

Ayrıca, Koy-Taş köyünde bulunan ülkenin en büyük askeri kışlalardan çok sayıda zırhlı araç ve asker dolu kamyonun başkent Bişkek'e yöneldiği görüldü. 

Atambayev halka seslendi

Koy-Taş köyündeki evinden telefonla halka seslenen Atambayev, kendisine destek olanlara teşekkür etti. Polise yazılı ifade vermek istediğini bir kez daha yenileyen Atambayev, şöyle konuştu:

"Size büyük bir acıyla sesleniyorum. İktidar anayasayı ihlal ederek beni gözaltına almak istedi. Beni susturmak istedi. Akşam saatlerinde silahlarla geldiler. Önce plastik mermi daha sonra gerçek mermi kullandılar. Çok üzgünüm ve utanıyorum. Atambayev terörist değildir. Bana destek olmaya gelen vatandaşlar terörist değildir. İktidar kendi halkına kurşun yağdırdı. İktidara sesleniyorum. Durun." 

Operasyonda yaralı sayısı 45'e yükseldi

Sağlık Bakanlığının açıklamasında, Atambayev'in evine düzenlenen operasyon esnasında yaralananların sayısının 45'e yükseldiğini bildirildi. Bu kişilerin 22'sinin taş, 13'ünün plastik mermi, 4'ünün kurşun ve 6'sının ise düşme nedeniyle yaralandığı belirtildi. 

Operasyon esnasında başından ağır yaralanan Çuy Bölge Emniyet Müdürü Samat Kurmankulov'un komaya girdiği ve durumunun ağır olduğu ifade edildi. 

Ağır yaralanan 22 yaşındaki güvenlik görevlisinin ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.

Yolsuzluk suçlamasıyla dokunulmazlığı kaldırılan Atambayev'i gözaltına almak için evine dün akşam saat 20.00'de operasyon başlatıldı.

Atambayev'in korumaları operasyonu başlatan güvenlik güçlerine karşılık verdi. Taraftarları ise Atambayev'in bulunduğu evi koruma altına aldı.

Güvenlik güçlerine Atambayev'i teslim etmeyen destekçileri, 6 güvenlik görevlisini de rehin tutmayı sürdürüyor. Bunun üzerine Atambayev'in evinde ve bölgede iletişim ve internetin yanı sıra sokak aydınlatmaları hariç evlerdeki elektrik kesildi. 

Polis, Atambayev'in iktidarı döneminde mafya lideri Çeçen asıllı Aziz Batukayev'i yasalara aykırı bir şekilde serbest bırakılmasına yardımcı olduğunu düşünüyor.

AA

Araç sahiplerine müjde! Bayram öncesi indirim üstüne indirim
Türkiye'ye karşı DEAŞ kartına sarılıp AB'yi tehdit ettiler! PKK iyice tutuştu
Emekli ikramiyesi hesaplarda! SSK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?
'3 aya kalmaz müjdeyi veririz'
İşsize çifte maaş! İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı ne kadar?
Atambayev'in evine silahlı operasyon
Kandil’in partisinin bayrak hazımsızlığı
Çiftçiye cansuyu
Memur emeklisine intibak
Güvenli bölgede işbirliği kararı
Krizciler ters köşe
Başkan Cengiz'den Falcao açıklaması
Havalimanında Comolli karşıladı, F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi
Antalya'da orman yangını
ABD'den Güney Kore'ye 800 milyon dolarlık silah satışı
Serdar Ortaç: Ayrı evlerde kalmıyoruz
Mohammed Elneny atağı
İngiliz havacılık devi British Airways'ın 100'e yakın uçuşu iptal edildi
Toplantı üstüne toplantı yapıyorlar... "Yavuz" sondaja başladı bile!
Burcu Esmersoy bu kez kabul etti!
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ