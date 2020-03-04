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04 Mart 2020 Çarşamba 07:45:46 | Son Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 07:49:38

Başkan Erdoğan'dan kritik atamalar! Resmi Gazete'de yayınlandı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü, Adalet Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Şükrü Beydemir atandı. 

Adalet Bakanlığında açık bulunan Personel Genel Müdür Yardımcılığına İsmail Ayaz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan İş Başmüfettişliğine İş Müfettişi Gonca Şener, iş müfettişliklerine ise yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcıları Ali Akkurt, Ahmet Sami Dönmez, Murat Tanrıverdi, Necdet Dalgıç, Arif Yasin Ayan ve Merve Kılıç'ın atamaları yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Hatay İl Müdürlüğüne Konya İl Müdürü Uğur Özalır, Konya İl Müdürlüğüne Ankara İl Müdürü Vehbi Konarılı, Uşak İl Müdürlüğüne Gümüşhane İl Müdürü Hakan Topaç, Gümüşhane İl Müdürlüğüne Kars İl Müdürü Tarkan Tarık Kocagöz, Mersin İl Müdürlüğüne Batman İl Müdürü Hasan Gül, Giresun İl Müdürlüğüne Çanakkale İl Müdürü Hacı Bekir Tuncer, Çanakkale İl Müdürlüğüne Gaziantep İl Müdürü Ferhat Güvel, Ankara İl Müdürlüğüne Yusuf İnce, Yalova İl Müdürlüğüne Aydın Bakoğlu, Kütahya İl Müdürlüğüne Mehmet Albayrak, Sakarya İl Müdürlüğüne Özcan Keskin, Nevşehir İl Müdürlüğüne ise Yusuf Şahin getirildi.

Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Başmüfettişliklerine, ticaret müfettişleri Adil Tekeli, Ahmet İnan, Bedirhan Bedir, Coşkun Banko, Duygu Boztaş, Ender Salan, Erdal Nacar, Hasan Koç, İbrahim Baki, İbrahim Eser, Mesut Aytufan, Murat Büyükkayaer, Murat Sönmez, Murtaza Çağrı Ergünen, Mustafa Yıldırım, Nadir Sayar, Özcan Kalender, Özlem Arabacı Bilgin, Süleyman Ceylan, Ümit Murat Kemaloğlu, Volkan Kaya ve Zeki Ovat, ticaret müfettişliklerine ise yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Ticaret Müfettiş Yardımcıları Erkan Peksoy, Muhammet Tursun ve Mustafa Bilek atandı.

Bu arada Kültür ve Turizm Bakanlığınca Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz görevinden alındı.

(AA)

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