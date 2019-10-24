24 Ekim 2019 Perşembe 07:30:04 | Son Güncelleme: 24 Ekim 2019 Perşembe 07:30:49
Atama kararları Resmi Gazete'de
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Akreditasyon Kurumuna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığına Ahmet Misbah Demircan atandı.
Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreterliğine ise Gülden Banu Müderrisoğlu getirildi.
Söz konusu atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.
(AA)
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