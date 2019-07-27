Atama kararları Resmi Gazete'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bugün yayımlanan atama kararlarına göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan İş Müfettişliklerine, yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcıları Abdulkadir Kartal, Tuğba Bahadır, Zehra Kılıç, Akın Şerbetcioğlu ve Şebnem Seval Bektaş getirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Mustafa Bankaoğlu atandı.

Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine ise Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Rahmi Er yeniden getirildi.

AA