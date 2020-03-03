Atalay Demirci'ye FETÖ'den 5 yıl hapis cezası

FETÖ'den yargılanan komedyen Atalay Demirci, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

YETENEK SİZSİNİZ'İ BAKIN NASIL KAZANDI! HERKESİ UYUTMUŞ

Atalay Demirci'nin yarışmada nasıl birinci olduğu ortaya çıktı. Bursa'da, aralarında eski Vali Şahabettin Harput ve iş adamlarının da bulunduğu 11'i tutuklu, 60 sanıklı FETÖ davasının son celsesinde, mahkeme başkanı, dava dosyasında delil olarak bulunan dijital materyallerin bir kısmının çözüldüğünü hatırlatarak, bazı sanıklara ait yazışmaların önemli kısımlarını okudu.

OY TOPLAMA TALİMATI VERMİŞLER

Bu materyaller içinde, örgüt mensuplarının kendi aralarında yaptıkları gizli mesajlaşmada Acun Ilıcalı'nın yapımcılığı ve sunuculuğunu üstlendiği Yetenek Sizsiniz yarışma programında birinci olan komedyen Atalay Demirci'ye oy toplanması talimatının olduğu belirtildi. Bu konuda sanıkların bilgisi olup olmadığı soruldu.