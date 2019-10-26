Aslı Erdoğan'ın sözlerine Bakan Yardımcısı Safran'dan sert tepki: Tek kelimeyle zırva

Terör örgütü PKK'nın medya savunuculuğunu yapan Aslı Erdoğan, çirkin bir iftirada bulunarak kara propaganda yaptı. Belçika'da yayın yapan Le Soir gazetesine demeç veren PKK sevici Aslı Erdoğan, Türkiye düşmanlığını bir kez daha gösterdi.

Türkiye'nin aşırı bir milliyetçilik içerisinde yaşadığını iddia eden Erdoğan, "Türklere, okula başlar başlamaz Kürtlerden nefret edilmesinin öğretildiğini" söylerek akıl tutulması yaşadığını ortaya koydu.

Aslı Erdoğan'ın bu hadsiz açıklamalarına Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Twitter'dan sert teki gösterdi. Safran, "Türklerle Kürtler aynı okullara gidiyor, aynı dersleri işliyorlar. Sıra arkadaşlarına birbirlerinden nefret etmeyi mi öğretiyoruz yani? Tek kelimeyle zırva. Böyle zamanlar için parlatılmış bir zavallının zırvaları.Yazık" dedi.