Askerlik sevk belgesi tarihleri 2019 açıklandı! Askerlik sevk belgesi tarihleri sorgulama

Askerlik sevk belgesi tarihleri arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Askerlik sevk belgesi tarihleri belli oldu. ASAL MSB: 99/4 askerlik yerleri ve yedek astsubaylık sonuçları erişime açıldı. Yedek Subay Sınıflandırma Sonuçları; https://www.turkiye.gov.tr/yedek-subay-siniflandirma-sonucu adresinden, Yedek Astsubay Sınıflandırma Sonuçları https://www.turkiye.gov.tr/yedek-astsubay-siniflandirma-sonucu adresinden ve Er Sınıflandırma Sonuçları ise https://www.turkiye.gov.tr/sevk-edilecek-egitim-merkezi adresinden görüntülenebiliyor.

ASKERLİK SEVK BELGESİ TARİHLERİ 2019

1. Ekim, Kasım ve Aralık 2019 celp ve sevk dönemleri sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır.

2. Ekim 2019 celp ve sevk döneminde silahaltına alınacaklar sevk evrakını;

23 Eylül - 30 Eylül 2019 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden,

23 Eylül - 01 Ekim 2019 tarihleri arasında askerlik şubelerinden,

3. Kasım 2019 celp ve sevk döneminde silahaltına alınacaklar sevk evrakını;

15 Ekim - 31 Ekim 2019 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden,

15 Ekim - 01 Kasım 2019 tarihleri arasında askerlik şubelerinden,

4. Aralık 2019 celp ve sevk döneminde silahaltına alınacaklar sevk evrakını;

15 Kasım - 01 Aralık 2019 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden,

15 Kasım - 02 Aralık 2019 tarihleri arasında askerlik şubelerinden alabileceklerdir.

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Er adayları askerlik yerleri bilgisini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. e-Devlet'e giriş yapacak adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında alabilecekler.

T.C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile sisteme giriş yapacak olan asker adayları, sol üst köşede yer alan e-hizmetler bölümüne tıkladıktan sonra kendilerini kapsayan hizmeti seçmeli. “Hizmet Adı” kutucuğuna kısa dönem askerler “Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama”, uzun dönem askerler ise “Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama” ifadesini yazdıktan sonra, karşılarına çıkacak olan linke tıklayacak.

'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu' ya da 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' butonuna tıklayacak olan er adayları, askerlik yerlerini bilgisini edinebilecek. Bu adımların ardından ise sırasıyla, Sevk Bilgilendirmesi, Sevk Kişisel Bilgiler, Sevk Başvuru Bilgilendirme ve Sevk Belgesi bilgisi alınabilecek.

Sevk belgesinde, asker adayının birliğine teslim olacağı günler ve yol izinleri bilgisi yer alacak. Belgeler, kısa bir süre içerisinde bu sistem üzerinden alınabilecek.