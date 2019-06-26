Askerler terhis olacak mı?

Askerler ne zaman terhis edilecek? sorusunun yanıtı milyonlarca genç tarafından araştırılıyor.

ASKERLER NE ZAMAN TERHİS EDİLECEK?

Yeni askerlik sisteminin maddelerinin onaylanmasının ardından Resmi Gazete’de yayınlanması dörtgözle beklenecek. Ardından da askerlik hizmet süresi düşeceği için yaklaşık 130 bin asker erken terhis olacak. Önemli bir değişiklik yapılmaması durumunda kanunun Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından kısa bir süre sonra erken terhislerin başlaması bekleniyor.