Askeri helikopter, diyaliz hastası kadın için havalandı
Van'ın Çatak ilçesinde diyaliz hastası kadın, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çatak Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki Korulu Mahallesi Sığırcık mezrasının yolu çığ nedeniyle kapandı.
Bu nedenle, diyalize girmesi gereken Nimet Puli'yi hastaneye götüremeyen yakınları, jandarma ekiplerinden yardım istedi.
Ailenin talebi üzerine Puli için Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopter görevlendirildi.
Sabah mezradan alınarak Çatak İlçe Jandarma Komutanlığı helikopter pistine getirilen Puli, burada bekletilen sağlık ekiplerine teslim edilerek Çatak Devlet Hastanesine götürüldü.
Puli'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AA
Venezuela'ya dönen Guaido'ya havalimanında soğuk duş Yakasından tutup silkelediler, 'vatan haini' diye bağırdılar
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile James Jeffrey görüşmesi: İdlib'deki saldırı kabul edilemez
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs tespiti için ürettiğimiz kiti yurt dışına satacağız
- Başkan Erdoğan Kahramanmaraş'ta önemli mesajlar verdi
- Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na "FETÖ'nün siyasi ayağı" cevabı: FETÖ'nün siyasi ayağı Kılıçdaroğlu ve ekibidir
- 'Hayalet Şehir' Kapalı Maraş için tarihi adım