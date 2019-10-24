Askerde şehit olan eşine, polis üniformasıyla veda etti

Şehidin eşi Vildan Altunok, polislikten ihraç edilen Zekeriya Altunok’u polis üniformasıyla uğurladı. Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi Kozlu bölgesinde, mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) arama faaliyeti dönüşünde PKK’lı teröristlerin roketatarla düzenlediği saldırıda yaralanan ve Iğdır Devlet Hastanesi’nde önceki gün şehit olan er Zekeriya Altunok’un (32) cenazesi, memleketi Kayseri’ye getirildi. Şehit Altunok için Melikgazi ilçesi Tınaztepe Mahallesi’ndeki evinde helallik alındıktan sonra Kalemkırdı Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.

"BENİM EŞİM TERTEMİZDİ"

Şehidin eşi Vildan Altunok ve oğlu 5 yaşındaki Ahmet Eren, törene polis üniformasıyla katıldı. Vildan Altunok, cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul ederken, "Benim eşim tertemizdi. Bu vatan için 2 çocuk yetiştiriyorum. Bu, eşimin üniformasıydı. Tabutu da ne güzel doldurmuş. Ben ona kurban olurum. Şehit olarak aklandı bu üniforma. Benim kocam hem askerdi hem polisti" dedi. Şehidin yakınları, tabutun başında gözyaşı döktü. Şehit Zekeriya Altunok'un cenazesi, dün öğle namazının ardından Kartal Asker Şehitliği’nde toprağa verildi. Şehit Altunok’un 2017 yılında FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla kanun hükmünde kararnameyle (KHK) meslekten ihraç edildiği, 16 ay cezaevinde yattıktan sonra Yargıtay’ın bozma kararıyla yeniden yargılandığı ve beraat ettiği, ardından vatani görevini yapmak üzere askere gittiği öğrenildi.

DHA