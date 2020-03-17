17 Mart 2020 Salı 22:31:45 | Son Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 22:46:08
Askeralma Genel Müdürlüğü: Bedelli askerlik yapacakların celp tarihleri ileri bir tarihe ertelendi
Askeralma Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, şu ifadelere yer verildi: Bedelli askerlik yapacakların celp tarihleri ileri bir tarihe ertelendi.
Askeralma Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, şu ifadelere yer verildi: Bedelli askerlik yapacakların celp tarihleri ileri bir tarihe ertelendi.
- Askeralma Genel Müdürlüğü: Bedelli askerlik yapacakların celp tarihleri ileri bir tarihe ertelendi
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