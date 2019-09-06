Aşk Tesadüfleri Sever 2, yoğun ilgi görüyor. Çekimlerinin tamamlandığı Aşk Tesadüfleri Sever 2 ekibi, setin bitişini önceki gün Beykoz Kundura Fabrikası’nda düzenlenen partiyle kutladı. Gecede bir de basın toplantısı yapıldı. Aşk Tesadüfleri Sever 2'de 1960’lardan günümüze uzanan hikaye anlatılıyor. Aşk Tesadüfleri Sever 2 ne zaman? Aşk Tesadüfleri Sever 2 oyuncu kadrosu arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Aşk Tesadüfleri Sever 2 hakkında merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.

AŞK TESADÜFLERİ SEVER 2 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Aşk Tesadüfleri Sever 2, Ocak 2020'de vizyona girecek.

AŞK TESADÜFLERİ SEVER 2 OYUNCU KADROSU

Nesrin Cavadzade

Yiğit Kirazcı

Elif Dogan

Aytaç Sasmas

Zuhal Olcay

Türkü Turan

Ugur Polat

Levent Can

Erkan Can

AŞK TESADÜFLERİ SEVER 2 PAYLAŞIMLARI

Bazen aşk, eski bir mektup kokusunda saklıdır…

Aşk Tesadüfleri Sever 2 rastlantıların mucizesini bizlere hatırlatmak için geliyor. 2020’de vizyondayız!

Aşk Tesadüfleri Sever 2 filmi, tesadüflerle örülü unutulmaz hikayesiyle aşkın sevmekten vazgeçmemek olduğunu hatırlatmak için geliyor! Merakla beklenen film, Ocak 2020’de sinemalarda!

1960’lardan günümüze uzanan hikayede, tesadüflerin aşk ile buluşmasına odaklanacağız. Yönetmen koltuğunda da Ömer Faruk Sorak ve İpek Sorak var.

Aşk; değiştirir, devindirir, kafa tutar korkuya, baskıya. Seni sen olmaktan uzaklaştıran her şeye. Kendine değersin. Kalbini seversin. Çünkü sen bir başkasının suretinde, aslında “varoluş”u sevmişsindir.

Bir şarkı çalar, sen onu hatırlarsın... Ve mesafeler önemini kaybeder. Aşk Tesadüfleri Sever 2 rastlantıların mucizesini bizlere hatırlatmak için geliyor!

Gerçek aşk arayıp bulduklarında değil, tesadüfen karşılaştıklarındadır.

Aşkı tesadüfen yaşamıyoruz, tesadüflerde aşkı yaşıyoruz.

Merakla beklenen “Aşk Tesadüfleri Sever 2” filminin çekimleri sürerken, oyuncu kadrosundaki sürpriz isimler de açıklanmaya devam ediyor! Kadromuza usta oyuncular Uğur Polat, Levent Can, Erkan Can, Hülya Gülşen Irmak ve Eli Mango da katıldı!