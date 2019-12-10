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10 Aralık 2019 Salı 14:37:18 | Son Güncelleme: 10 Aralık 2019 Salı 14:38:26

Aşk Ağlatır ne zaman final yapacak? Aşk Ağlatır final mi yapıyor?

Show Tv'nin sevilen dizisi Aşk Ağlatır hakkında final kararı alındığı söyleniyor. Senaryoyu Yelda Eroğlu'nun "Love That Makes You Cry" dizisinden uyarladığı Aşk Ağlatır'ın başrollerini Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan paylaşıyor. Aşk Ağlatır ne zaman final yapacak? Aşk Ağlatır final mi yapıyor? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Aşk Ağlatır dizisi ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor..

Aşk Ağlatır ne zaman final yapacak? Aşk Ağlatır final mi yapıyor? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Show Tv'nin sevilen dizisi Aşk Ağlatır hakkında final kararı alındığı söyleniyor. Senaryoyu Yelda Eroğlu'nun "Love That Makes You Cry" dizisinden uyarladığı Aşk Ağlatır'ın başrollerini Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan paylaşıyor. Aşk Ağlatır dizisi ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

AŞK AĞLATIR NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; pazar akşamları seyirciyle buluşan dizinin 16. bölümde ekran macerasının son bulacağı öğrenildi.

AŞK AĞLATIR KONUSU NE?

MF Yapım ve Asena Bülbüloğlu'nun üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Gökçen Usta oturuyor. Senaryoyu Yelda Eroğlu'nun "Love That Makes You Cry" dizisinden uyarladığı Aşk Ağlatır'ın başrollerini Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan paylaşıyor.

Dizide taşradan İstanbul'a göç edip tek başına kalmaya çalışan gençlerin vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışma konu ediliyor.

AŞK AĞLATIR OYUNCULARI

Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan, Pelin Öztekin, Durul Bazan, Laçin Ceylan.

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