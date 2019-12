Aşk Ağlatır final bölümü bugün mü? Aşk Ağlatır son bölümü ne zaman? soruları gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Senaryoyu Yelda Eroğlu'nun "Love That Makes You Cry" dizisinden uyarladığı Aşk Ağlatır'ın başrollerini Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan paylaşıyor. Aşk Ağlatır dizisi 16. bölümü ile ekranlara veda ediyor. Aşk Ağlatır final bölümü bugün ekranlara geliyor.

AŞK AĞLATIR FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Aşk Ağlatır final bölümü bugün saat 20:00'de Show Tv ekranlarına gelecek.

AŞK AĞLATIR SON BÖLÜM ÖZETİ

Aşk Ağlatır 15. bölümünde, Ada, Yusuf'un başına gelenlerden dolayı kendisini suçlar. Yusuf'a ne olduğunu duyan Nalan, duygularını Mert'ten gizlemeye çalışsa da kahrolur. Ada'yı elde etmek için iyice gözünü karartan Rüzgar ise çok tehlikeli oyunlar oynamaya başlar. Nihal, geçmişte yaptıkları ortaya çıkacak diye deliye dönerken, onun kabuslarının sebebi olan Hünkar, kızı Cemre ile karısı Zeynep'in de Ada ve Yusuf'un kendisi için neden bu kadar önemli olduklarını sorgulamaları üzerine çok zor durumda kalır. Zeynep, çok düşkün olduğu kocası Hünkar'ın kendisinden gizlediği sırrını ortaya çıkarmak için harekete geçer. İsmail ise Ada'nın sahip olduğu servetin peşine düşerek geçmişi eşelemeye başlar. Bu arada herkesin hayatını etkileyecek çok zor bir karar vermek üzeredir.

AŞK AĞLATIR KONUSU NEDİR?

Ada annesini küçük yaşta kaybetmiş ve babasını hiç tanımamış 19 yaşında bir kızdır. Yusuf, bir gece yarısı işten yorgun argın eve döndüğünde Fırat'ın yolda bulduğu çantanın içinde Ada'ya yazılmış bir mektup bulur. Genç adam mektubu okuduğunda onu mutlaka sahibine ulaştırması gerektiğini anlar ve hiç vakit kaybetmeden yola çıkar…

AŞK AĞLATIR OYUNCULARI KİMLER?

YUSUF EREN (DENİZ CAN AKTAŞ)

Yusuf 22 yaşında. Kas gücüyle çalışmanın iyice pekiştirdiği yapılı bir vücudu ama ince, narin bir yüzü var. Uşak Ulubeyli. Annesiyle babası o çocukken bir trafik kazasında öldü. Dedesi Hikmet büyüttü Yusuf'u. Toprağı, ağaçları ve tüm hayvanları çok seviyor. İnsanlardan daraldığında doğaya sığınması da bu yüzden.

Yusuf'un hayatta en önem verdiği şey sözlerinin arkasında durabilmek; onurlu olmak, dedesinin ona öğrettiği en önemli şey çünkü. Sırf bu yüzden başkalarını üzmektense kendinin üzülmesini tercih edebiliyor… Ada'yla tanıştığında çoktandır kaybettiği yaşama sevincini yeniden bulacak ve içine düştüğü karanlıktan kendini çıkarmak isteyecek.

NALAN DEMİRCİ (EDA ŞÖLENCİ)

25 yaşında. İstanbul'da iki yıllık bir üniversite okumuş. Sonrasında memleketi Sivrihisar'a geri dönmek yerine bir işe girmiş burada. Bir plazada çalışıyor, son derece havalı prezantabl bir şehir kadını artık. Nalan, büyürken ailesinin beceriksizlikleri yüzünden çevresindekiler tarafından çok horlanmış, ezilmiş. Yıllarca kendini çirkin ve değersiz görmüş. İstanbul'da her şeye yeniden başlamak istemesinin sebebi bu. Başkasının desteği olmadan ayakta durabileceğini bilmiyor henüz, bu yüzden sürekli birilerine tutunma derdinde.

Güzel ve narin bir kadın. Bakımlı, şık elbiseler giymeyi seven, uzun topuklulara, büyük aksesuarlara bayılan bir stili var.

RÜZGAR ÖZBEN (YAĞIZ CAN KONYALI)

22 yaşında. İyi giyimli, yakışıklı ve son derece cool bir çocuk… Ada'nın çalıştığı yerin sahibinin oğlu Rüzgar. İlk başta hoppa vicdansız sorumsuz görünüyor ama aslında ince ve yaralanmaya hazır bir ruhu var. Rüzgar, iyi niyetli, yardım sever biri. İstanbul'a taşındıktan sonra babasının zenginliğinin nimetlerinden fazlasıyla yararlanmaya başlamış olsa da özünü hiç kaybetmemiş. Doğruluk peşinde, çok çalışmaktan gocunmayan, adaletli olmayı önemseyen biri. En büyük zaafı babası.

FIRAT YILDIZ (OKTAY ÇUBUK)

20 yaşında. Eskişehir, Bozüyüklü. Boşanmış bir anne babanın çocuğu. Bütün çocukluğunu anne babasının kavgaları arasında geçirmiş. Sorumsuz ve vurdum duymaz görünüyor, çoğunlukla da öyle aslında. Ama söz konusu değer verdiği insanlar olduğunda yapamayacağı şey yok. Uzun süre bir işte tutunamıyor, yazları yazlık mekanlara çalışmaya gidiyor. İki yıllık bir üniversitede okuyor, ama bitirebilecekmiş gibi görünmüyor. Son derece zeki ama zekasını göstermektense bir serseri gibi anılmayı tercih ediyor..