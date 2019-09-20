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20 Eylül 2019 Cuma 11:02:23 | Son Güncelleme: 20 Eylül 2019 Cuma 11:03:55

Asit yağmuru nedir, zararları nelerdir? İstanbul'daki yağmur zararlı mı?

Asit yağmuru nedir, zararları nelerdir? İstanbul'daki yağmur zararlı mı? sorularının yanıtı gündemin en çok merak edilen konuları arasında yerini aldı. Geçtiğimiz gün Tuzla'da 20 saat süren fabrika yangınının ardından bugün yağacak etkili yağış ile ilgili olarak İstanbul'u ve 3 şehri asit yağmuru korkusu aldı. Yangın sonrası havaya karışan kimyasalların bugünkü yağmurla yeryüzüne ineceği açıklaması, İstanbullu vatandaşları korkuttu. Bir kesim İstanbul'daki yağmurun zararlı olduğunu ve önlem alınması gerektiğini belirtti. Buna kaşın Meteoroloji'den "risk yok" açıklaması yapıldı. Yine de vatandaşlar "Asit yağmuru nedir, zararları nelerdir?" sorularının yanıtını öğrenmek istiyor. Asit yağmuru ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

Asit yağmuru gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Tuzla'da 20 saat süren fabrika yangınının ardından bugün yağacak etkili yağış ile ilgili olarak İstanbullular endişeli. Yangın sonrası havaya karışan kimyasalların bugünkü yağmurla yeryüzüne ineceği açıklaması, İstanbullu vatandaşları korkuttu. Bir kesim İstanbul'daki yağmurun zararlı olduğunu ve önlem alınması gerektiğini belirtti. Ancak Meteoroloji'den "risk yok" açıklaması yapıldı. Buna karşın vatandaşlar "Asit yağmuru nedir, zararları nelerdir? İstabul'daki yağmur zararlı mı?" sorularını araştırmaya devam ediyor. Asit yağmurları ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor. 


ASİT YAĞMURU NEDİR, NASIL OLUŞUR?

Asit yağmurları, fosil yakıtların yakılması ile ortaya çıkan yağışlar olarak tanımlanmaktadır. Bilhassa endüstriyel faaliyetin ve enerji tüketiminin yoğun olarak gerçekleştiği yerlerde yakılan petrol ve kömür gibi fosil yakıtlarının azot ve kükürt gazlarını aşığa çıkarmasının ardından bu gazların bulutlarda bulunan su buharı ile tepkimeye girmesi söz konusudur. Bu tepkimenin sonucunda ortaya sülfürik ve nitrik su buharı ortaya çıkar. Bu asitler ise çiğ, sis, kar ve yağmur gibi doğal olaylarla beraber yeryüzüne ulaşır.

Normal şartlar altında oluşan yağmurlar 5.6 pH değerine sahiptir. Bunun altında bulunan yağışlar ise asit yağmurları olarak adlandırılır. Özellikle sanayi devriminden sonra azot ve kükürt gazlarının atmosferde hızla birikmesi ile etkilerini hissettirmeye başladığı görülür. İlk olarak ise 1852 yılında sanayinin beşiği olarak adlandırılan İngiltere'de Robert Angus Smith isimli bir bilim adamının bu olayla hava kirliliği arasındaki bağlantıyı çözdüğü görülür.

ASİT YAĞMURUNUN ZARARLARI NELERDİR?

Asit yağmurları göller ve nehirlere yağdığında suların asitliği artar. Bu durum o sularda yaşayan canlarla zarar verir.

Sanayide fosil yakıtlar yerine kükürt ve azot içermeyen doğalgaz, güneş enerjisi, jeotermal enerji tercih edilmeli

Kent içi veya kent dışındaki tarihi ve doğal yapıtlarımız zarar görür.

Yeşil alanlar artırılmalı ve orman yangınları engellenmelidir

Toprağın mineral oranının düşmesine neden olur, bu durum bitkilerin topraktan beslenmesine engel olur.

Toplu taşıma araçları yaygınlaştırılmalı

İnsanlarda çeşitli solunum yoları, akciğer kanseri, nefes darlığı gibi hastalıklara neden olur.

Topraktan derelere, ırmaklara ve göllere taşınır. Göl sularının asitliliği ve metal tuzlarının yoğunluğu artar. Buna bağlı olarak göl ekosistemi tehlikeye girer.

Kültür varlıklarını olumsuz etkiler. Örneğin; asit yağmurları Nemrut Dağı’ndaki taş anıtları önce yıpratmakta sonra da dağılmasına neden olmaktadır.

İnsanlarda çeşitli solunum yolları hastalıkları, akciğer kanseri, nefes darlığı gibi durumlara neden olur.

Su kirliliğine neden olur.

Akarsularda ve göllerde bazı canlı türlerinin ölümüne yol açar.

İNSANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ NEDİR?

Yaş ve kuru çökelme sonucunda atmosferden yeryüzüne geçen sülfat, nitrat gibi anyonlarla toksik metallerin, kırsal bölgelerde toprağın ve göllerin asitleşmesine neden olan ve kentlerde ise insan sağlığını doğrudan etkileyebilecek düzeylere erişmelerinin yanında, toprağa çökelmeleri sonucunda da insanların özellikle çocukların sağlığını dolaylı olarak etkilediği bugün artık bilinmektedi Özellikle çoçuklarda olmak üzere solunum yolu enfeksiyonu olmak üzere çesitli iltihaplanmalar ve bağışıklık sisteminin zayıflaması gibi sağlık sorunlarına sebep olmaktadır.Hava kirliliği olmayan yerlerle karşılaştırıldığında, hava kirliliği olan bir yerde iki kat daha fazla insan kronik bronşitten şikayet etmektedir.

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