11 Aralık 2019 Çarşamba 10:29:21 | Son Güncelleme: 11 Aralık 2019 Çarşamba 10:40:13
ASELSAN yeni silahı TUFAN ile yapılan atışta namlu çıkış enerjisi rekoru kırdı
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "Dünyada sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı elektromanyetik fırlatma sistemine dair testlerimiz sürüyor. ASELSAN’da kurulan Elektromanyetik Fırlatma Sistemi Geliştirme Laboratuvarı açılışında Elektromanyetik Top Sistemi TUFAN ile yapılan atışta namlu çıkış enerjisi rekoru kırıldı." açıklamasında bulundu
Elektromanyetik fırlatma konusunda 2014'ten bu yana çalışmalar yürüten ASELSAN, yeni bir başarıya imza attı.
SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, özgün imkanlarla geliştirilen Elektromanyetik Top Sistemi TUFAN ile yapılan atışta, namlu çıkış enerjisi rekoru kırıldığını belirtti.
SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, özgün imkanlarla geliştirilen Elektromanyetik Top Sistemi TUFAN ile yapılan atışta, namlu çıkış enerjisi rekoru kırıldığını belirtti.
Demir Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
Dünyada sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı elektromanyetik fırlatma sistemine dair testlerimiz sürüyor. ASELSAN’da kurulan Elektromanyetik Fırlatma Sistemi Geliştirme Laboratuvarı açılışında Elektromanyetik Top Sistemi #TUFAN ile yapılan atışta namlu çıkış enerjisi rekoru kırıldı.
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- ASELSAN yeni silahı TUFAN ile yapılan atışta namlu çıkış enerjisi rekoru kırdı
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