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29 Eylül 2019 Pazar 15:24:01 | Son Güncelleme: 29 Eylül 2019 Pazar 15:25:23

ASELSAN denizlere iniyor!

ASELSAN tarafından yürütülen Deniz Kuvvetleri Komutanlığının elektronik harp alanındaki en büyük projesi olan Deniz Elektronik Harp Süiti Tedariki Projesi'nin fabrika kabul testlerinin ilki başarıyla gerçekleştirildi.

ASELSAN tarafından geliştirilen ve mevcut özellikleriyle benzeri olmayan Deniz Elektronik Harp Süiti'nin fabrika kabul testlerinden ilki başarıyla tamamladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) TCG Anadolu Projesi ile anavatandan uzak coğrafyalarda, insani yardım harekatından muharip olmayanların tahliyesine, arzu edilen bir bölgede kara harekatı icra edilebilmesinden başka ülkelerin üslerine bağımlı olmadan hava harekatı yapabilme imkanına kadar uzanan geniş bir yelpazede önemli yetenekler kazanacak.

Türk savunma sanayisinin lider teknoloji şirketi ASELSAN, geliştirdiği, ürettiği, tedarik ettiği cihaz ve sistemlerle projede tasarım, entegrasyon, test ve lojistik destek faaliyetleri üstleniyor.

ASELSAN'ın projedeki görevleri arasında Deniz Elektronik Harp Süiti'nin geliştirilmesi bulunuyor.

Deniz Elektronik Harp Süiti Tedariki Projesi'nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile ilk çalışmaları 2007'de başladı ve sözleşmesi 2015'te imzalandı.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığının elektronik harp alanındaki en büyük projesi olan Deniz Elektronik Harp Süiti Tedariki Projesi'nin fabrika kabul testlerinin ilki, süitin ana yapı taşı olan Merkezi Yönetim Sistemi için ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesinde gerçekleştirildi. Testler, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sedef Tersanesi temsilcilerinin katılımı ile başarıyla tamamlandı.

Deniz Elektronik Harp Süiti; Merkezi Yönetim Sistemi, Elektronik Destek Sistemi, Elektronik Taarruz Sistemi, Dekoy Atım Sistemi ve Lazer İkaz Sistemi’nden oluşuyor. Elektronik Harp Süiti, mevcut özellikleriyle dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor.

Merkezi Yönetim Sistemi; Elektronik Destek Sistemi, Lazer İkaz Sistemi, Kızıl Ötesi Arama ve Takip, radarlar, savaş yönetim sistemi ve diğer gemiler üzerinden aldığı tehdit verilerini füzyon algoritmalarını da kullanarak işleyip Dekoy Atım ve Elektronik Taarruz sistemleri ile tehditlere karşı oluşturulabilecek en etkin fonksiyonel imha yöntemine karar veriyor ve bunları uyguluyor.

TCG Anadolu gemisi üzerinde 2020 yılı içerisinde icra edilecek deniz kabul testleri ile Deniz Elektronik Harp Süiti'nin teslimatı tamamlanacak.

Deniz Elektronik Harp Süiti ile geminin başta güdümlü mermiler olmak üzere birçok tehdide karşı fonksiyonel olarak korunması hedefleniyor.

Tamamlandığında Türk Deniz Kuvvetleri'nin envanterindeki ilk Deniz Elektronik Harp Süiti olacak sistem, donanmanın elektronik harp alanındaki yapı taşı olacak ve farklı birçok platformda kullanılacak.

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