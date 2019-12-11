ASDEP kura sonuçları 2019 açıklandı! ASDEP kura sonuçları 2019 sorgulama linki
ASDEP kura sonuçları 2019 açıklandı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sürekli işçi alım kura sonuçları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyordu. ASDEP kura sonuçları 2019 belli oldu. ASDEP kura çekilişi dün saat 14:00'te gerçekleşti. 2019 ASDEP kura sonuçlarına haberimizden erişim sağlanabiliyor. İşte ASDEP kura sonuçları 2019 sorgulama linki..
ASDEP kura sonuçları 2019 açıklandı. ASDEP kuraları için başvurular 25-29 Kasım tarihlerinde İŞKUR'un internet sitesinden yapılmıştı. ASDEP kura sonuçları 2019 merakla bekleniyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sürekli işçi alım kura çekilişi dün saat 14:00'te gerçekleşti. 2019 ASDEP kura sonuçlarına haberimizden erişim sağlanabiliyor.
ASDEP KURA SONUÇLARI 2019 SORGULAMA LİNKİ
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taşra teşkilatı il müdürlükleri ve sosyal hizmet kuruluşlarında çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu esasları kapsamı ile 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere belirsiz süreli sürekli işçi alımına ilişkin Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 25/11/2019 – 29/11/2019 tarihleri arasında elektronik ortamda alınmıştır.
Sürekli İşçi Alım Kurası 10.12.2019 tarihinde saat 14.00'da noter huzurunda Bakanlığımız Emek yerleşkesi Reşat Moralı toplantı salonunda (Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA) yapılmıştır.
Kura sonucunda asil veya yedek olarak belirlenen adaylar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinin İnternet sayfasından duyuruları takip etmesi gerekmektedir.
İlgililere duyurulur."
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