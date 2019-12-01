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01 Aralık 2019 Pazar 09:56:41 | Son Güncelleme: 01 Aralık 2019 Pazar 10:02:11

Asansörcü CHP'liler fotoğrafları inkar etti

Asansörcü CHP’liler, yıldırım hızıyla fotoğrafları inkar etti. Ancak konu ile ilgili sorulan sorulardan tek kelime bahsetmediler

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, SABAH'ın manşete taşıdığı 'asansör rantı' haberinde yer alan fotoğrafları ve gerçekleri görmezden gelerek inkar yolunu seçti. Sosyal medya hesaplarından yazılı açıklama yaparak haberin 'iftira' olduğunu iddia eden iki ismin sorulan sorulara vereceği yanıtlar merak konusu oldu.

İşte Özkoç ve Özkan'ın tek kelime bile bahsetmediği asansör haberiyle ilgili cevap bekleyen sorular:

 CHP'li ilçe belediyeleri üzerinde 'AND' yazan çantalarla neden ziyaret ettiniz?

 Belediye ziyaretlerini her defasında ikinizin birlikte yapması tesadüf mü?

 CHP'li belediye başkanlarına, 'Genel Başkanın talimatı' diyerek bahsi geçen şirkete asansör denetim yetkisi verilmesi için baskı yaptınız mı?

 Çiğli Belediyesi ziyareti sırasında CHP eski İstanbul İl Başkanı ve aynı zamanda AND şirketinin genel müdürü olan Bahri Şahin, toplu fotoğraf karesinde neden yer almadı? Belediyenin sosyal medyadaki açıklamasında ismi geçerken, paylaşılan fotoğraf neden kullanılmadı?

 "Belediyeleri ziyaret ederek ortak projelerle ilgili çalıştık" açıklamasında yer alan projeler hangileridir?

 Haberdeki iddiaları görmezden gelip "'Asansörlerin niye bakımını yapmıyorsunuz' dedik" şeklinde iddiada bulundunuz. Bir genel başkan yardımcısı ve grup başkanvekilinin görev tanımında asansörü pazarlama ve bununla ilgili talimat verme yetkisi var mı?

 Bu asansör firmasıyla ilişkiniz nedir ? Ne düzeydedir?

 İzzet Yıldızhan ile bir irtibatınız var mı?

 Bahri Şahin ile birlikte belediyeleri hangi amaçla ziyaret ettiniz?

 'Bahri Şahin bu işlerden anlar' sözlerinden kastınız nedir?

 Parti içinde MYK'da ve PM'de çok sayıda siyasetçi mevcut. Sadece ikiniz neden hep aynı karedesiniz?

 Ayrılmaz ikili olarak, neden özellikle CHP'li ilçe belediyelerini sık sık ziyaret ediyorsunuz? SABAH

TEPKİ ÇIĞ GİBİ

Parti görevlerini bırakıp asansör denetim işi için ilçe belediyelerini ziyaret edip, genel başkan adına başkanları arayıp talimat veren Özkan ile Özkoç'un ipliğini pazara çıkaran SABAH'ın haberine hem parti içinden hem de sosyal medyadan büyük destek geldi. Tepkiler ise büyük:

Murat Duman: İncesi kabası yazan siz değil misiniz? Ben sizden okudum, saraydan değil. Birisi itibarınızı zedeliyorsa sizden başkası olamaz. Koltuk mu memleket mi sorun kendinize?

Ayşe: Ahde vefası olmayan adamın itibarı olurmu Tuncay bey. Gey gidi Tuncay bey eyyyy. Avutmayın kendinizi.... İtibarmış!

Erdal Akıncı: Palyaço olmaya razıyım diyorsun!

Münevver Mat: Bitirdiniz partiyi. Sıkıldım sizden...

Oktay Kaya: Çete elebaşı. Feridun: Bir CHP'li seçmen olarak Tuncay istifa et. Bir de saçı olmayan arkadaş var o da partiden istifa etsin. Sizin olduğunuz yere oy yok.

Murat Özgül: TV kanalını FETÖ'ye satan, reisle başa çıkamayınca ABD'den medet uman devletin polisine it diyen ve son olarak kumpas uzmanı Tuncay beyi çok iyi biliyoruz.

Başar Paköz: Kanalı FETÖ'ye sattın, cukkayı doldurdun. Eee asansör işine girdiğini de öğrendik.

Muhteşem: "Biriktirdiğim itibar" yine güldürdün bizi... Deniz Denizli: Kaybedecek kadar bir itibar biriktirmemişsiniz.

(Sabah)

 

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