Ekim, Kasım ve Aralık 2019 Tarihlerinde Silahaltına Alınacak Yükümlülerin Sınıflandırma Sonuçları açıklandı. ASAL MSB: 99/4 askerlik yerleri ve yedek astsubaylık sonuçları açıklandı! Askerlik yerleri sorgulama sayfası arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Binlerce vatandaşın dört gözle beklediği yedek astsubaylık sonuçları ve askerlik yerleri erişime açıldı. Ekim, Kasım ve Aralık 2019 Tarihlerinde Silahaltına Alınacak Yükümlülerin Sınıflandırma Sonuçları sayfasından sonuçlar görüntülenebiliyor.

ASAL MSB SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Yedek Subay Sınıflandırma Sonuçları; https://www.turkiye.gov.tr/yedek-subay-siniflandirma-sonucu adresinden, Yedek Astsubay Sınıflandırma Sonuçları https://www.turkiye.gov.tr/yedek-astsubay-siniflandirma-sonucu adresinden ve Er Sınıflandırma Sonuçları ise https://www.turkiye.gov.tr/sevk-edilecek-egitim-merkezi adresinden görüntülenebiliyor.

Ekim, Kasım ve Aralık 2019 Tarihlerinde Silahaltına Alınacak Yükümlülerin Sınıflandırma Sonuçları Duyurusu:

1. Ekim, Kasım ve Aralık 2019 celp ve sevk dönemleri sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır.

2. Ekim 2019 celp ve sevk döneminde silahaltına alınacaklar sevk evrakını;

23 Eylül - 30 Eylül 2019 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden,

23 Eylül - 01 Ekim 2019 tarihleri arasında askerlik şubelerinden,

3. Kasım 2019 celp ve sevk döneminde silahaltına alınacaklar sevk evrakını;

15 Ekim - 31 Ekim 2019 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden,

15 Ekim - 01 Kasım 2019 tarihleri arasında askerlik şubelerinden,

4. Aralık 2019 celp ve sevk döneminde silahaltına alınacaklar sevk evrakını;

15 Kasım - 01 Aralık 2019 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden,

15 Kasım - 02 Aralık 2019 tarihleri arasında askerlik şubelerinden alabileceklerdir.