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30 Eylül 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 30 Eylül 2019 Pazartesi 01:06:18

"Artık pazar olmayacağız"

Bakan Akar, "Edindiğimiz tecrübeler, devletimizin bekası için milli savunma sanayiimizin geliştirilmesinde hayati önem arz ediyor" dedi. 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “TCG Kınalıada'nın (F-514) Hizmete Giriş Töreni”nde, “Mavi vatanımızdaki zenginlikleri korumak için eğitimli personelin yanı sıra yüksek teknolojiyle donatılmış Deniz Kuvvetlerine, deniz gücüne sahip olmak bir zarurettir” dedi. 

MİLLETİMİZİN GÜVENLİĞİ İÇİN

Bakan Akar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Edindiğimiz tecrübeler devletimizin bekası, asil milletimizin huzur ve güvenliği için yerli ve milli savunma sanayiimizin geliştirilmesinin, ilerletilmesinin hayati önemi haiz olduğunu bizlere açıkça göstermiştir. Kısacası biz artık pazar olmak istemiyoruz. Bugün, şanlı tarihimizdeki başarılarımızdan ilham alarak ve hatalarımızdan dersler çıkararak yolumuza devam ediyoruz.” 

YÜZDE 100 MİLLİ MALZEME

Savunma sanayiinde milletçe gururlanılan bir noktaya gelindiğini belirten Akar, “Ancak bu noktadan çok daha ileriye gideceğimize de inancımız tamdır. Milletimizin bizlerden beklentisi de budur. Şu anda marka, tasarım ve tüm fikri mülkiyet hakları bakanlığımıza ait bulunan MİLGEM projesinde yüzde 100 milli dizaynla yüzde 70'lere varan yerli malzeme kullanarak harp gemilerimizi inşa ediyoruz” ifadelerini kullandı. 

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