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23 Eylül 2019 Pazartesi 17:35:38 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 17:37:48

Artık iyi not alamayan taksi sürücüleri havalimanında çalışamayacak

İstanbul Havalimanı'nda görev yapan taksi şoförlerine “Turizm Eğitim Programı” kapsamında eğitimler verilmeye başlandı. Eğitim sonunda sözlü ve yazılı sınav yapılacak olan taksi şoförleri, sınavlardan iyi not alamadığı taktirde İstanbul Havalimanı'nda çalışmasına izin verilmeyecek.

İstanbul Havalimanı Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda, bin 550 taksicinin katılacağı, alanında seçkin 45 uzmanın eğitim vereceği ve 4 Ekim'e kadar sürecek olan "İstanbul Havalimanı Taksicileri Turizm Eğitim Programı" başladı. Programın tanıtım toplantısına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Ahmet Önal, Taksiciler Kooparatifi Başkanı Fahrettin Can ve çok sayıda davetli katıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, programın başarılı olması temennisinde bulundu. İstanbul Havalimanı'na gelen turistlerin ilk olarak polis, gümrük ve taksicileri gördüklerini aktaran Yerlikaya, “Turizmde Türkiye'nin çok önemli hedefleri var. 2023'te 70 milyon yabancı turist ve 70 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyoruz.  İstanbul taksilciliği ile ilgili sayı problemimiz var. 29 yıldan beri 17 bin 395 taksi var. 29 yıl önce buraya gelen turist sayısını biliyor musunuz? İstanbul'a günü birlik gelen sayıyı biliyor musunuz? Bunu kaldıramıyoruz. Şoför kardeşimiz için bu bir kariyer meslek olması lazım. Öyle bir meslek olacak ki, kolay elde edilmeyecek; geliri, sosyal güvenliği, sigortası adam gibi olacak. Ben, bunu istiyorum ve beraber çalışacağız. Biz Avrupa'da 3'üncü, dünyada 10'uncuyuz turizm sayısında. Cumhurbaşkanımız bunu kabul etmiyor ve hedef koyuyor. İlk etapta dünyada 3'üncü olacağız diyor. Bunun için bizim şoförlerimizin vücut ikliminde huzur ve mutluluğu elde etmiş olması lazım" dedi.

 “15 kişilik bir ekip size uygulamalı tiyatro yapacak”

Törende konuşan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ise,  ”Derslere devam mecburiyeti var. Eğitimin sonunda sınav yapılacak. Türkiye'nin en iyi hocalarının aralarında bulunduğu 45 kişilik bir eğitimi kadrosu burada görev alıyor. Sırf sizin için eğitim faydalı olsun diye Devlet Tiyatrolarından 15 kişilik bir ekip size uygulamalı tiyatro yapacak. Taksi ve turist ilişkisi üzerine. İl Emniyet müdürlüğümüz en iyi personeli gönderiyor. İl sağlık personelimiz 6 kişilik bir ekibiyle burada olacak. Burada aldığınız eğitim sadece taksici olarak müşterilerinizle olan ilişkilerinizde değil emin olun hayatınız boyunca sizinle olacak" açıklamasını yaptı.

“Arabalarımızı yenilememiz yetmiyor”

Eğitimin tamamlamasından ve sertifika alınmasından sonra da eğitimlere devam edeceklerini dile getiren Yılmaz, eğitimi tamamlayıp başarı belgesi alanlara "Turist Dostu Taksici" logosu vereceklerini aktardı. Yılmaz, eğitimlerin Sabiha Gökçen Havalimanı ve tarihi yarım adada görev yapan taksicilere de vereceklerini söyledi. Taksiciler Kooparatifi Başkanı Fahrettin Can ise  "Zamanında eğitimler aldık ama taksicilik mesleği çok değişken bir yapı. Eğitim alanlar gidiyor. Arabalarımızı yenilememiz yetmiyor. Kafa yapımızı yinelememiz, beynimizi yenilememiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.
30 yıldır taksicilik yaptığını söyleyen Yaşar Toprak ise,” İstanbul’da 30 yıldır İstanbul’da taksi şoförlüğü yapıyorum. Baba mesleğimiz taksicilik bizim. Sayın valimin dediği cümlelerin altına imzamızı atıyoruz. Bu eğitim olsun bundan önce aldığımız bundan sonra alacağımız eğitimlerin mutlaka bize bir şeyler katacağı aşikar. Meslek kuruluşlarının bize yönelik vereceği desteklerle bizde onların açtığı her yol ile müşterilerimize göstereceğiz. Mutlaka bu eğitimler bizlere bir şeyler katacaktır. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz bizde elimizden geleni yapacağız” dedi.
Düzenlenen eğitim sonrasında yapılan sınavlarda başarılı olan taksi sürücülerine "Turist Dostu Taksici" logolu belge verilecek. Sınavlardan geçemeyerek bu belgeyi alamayanlara ise havalimanında çalışmasına izin verilmeyecek.  

(İHA)

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