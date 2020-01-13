Artık hiç kimse istediği yükseklikte bina yapamayacak

İnşaat sektörü ve şehirlerimizi yakından ilgilendiren bir son dakika gelişmesi yaşandı. Habere göre kat serbestisiyle ilgili sınırlamalara getirilerek yüksek binalar yapılmasının önüne geçilecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeni kanun teklifi ile ilgili olarak ''Yüksek binalar yapılamayacak, kaçak binalara ceza artacak'' dedi.

İşte Muş'un açıklamalarından öne çıkanlar;

KAT SERBESTİSİNE KISITLAMA GELİYOR

''Yüksek binalar yapılmayacak. Kat serbestisine sınırlama getiriyoruz. Kaçak olarak bilinen ya da ruhsatın dışında eklemeler yapılan imalatlarla ilgili tapuya bildirim zorunluluğu getiriyoruz. Yani bir vatandaş bir daire almaya gittiğinde orada eğer binada böyle bir aykırılık söz konusuysa bunu tapuda görecektir.

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RUHSATA UYGUN HALE GETİRİLECEK

Ne zaman kaldırılacak bu? Bu, imalatçı tarafından ruhsata uygun hale getirilene ve belediye tarafından onaylanana kadar tapuda bu kalacaktır. Düzeltildiği takdirde bu şerh kaldırılacaktır.

"CEZASI OLACAK! BELEDİYEDEN TAHSİL EDİLECEK. ÖDENMEZSE..."

Vatandaş bu düzeltmeyi yapmazsa, ilgili belediye o da yapmazsa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu kısımları yıkacaktır. Ortaya çıkacak tüm masraflar yüzde yüz artırılarak idareden tahsil edilecektir. Eğer idare ödemezse merkezi yönetimden gönderilen ödenekten kesilecektir. Arsanın değerine göre ceza miktarı değişecektir. Yatay mimari olarak dile getirdiğimiz uygulamanın yer bulması amacıyla, bundan sonra binalar istedikleri kadar yukarı gidemeyecekler.'

TRAŞLAMA YOK

Mevcut binaların traşlanması olmayacak. Onlarla ilgili bir planlama yok"