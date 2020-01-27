Artçı depremler devam ediyor mu? En son artçı ne zaman oldu? soruları gündemin araştırılan soruları arasında yer alıyor. 24 Ocak Cuma akşamı saat 20:55'te Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve birçok komşu ilde de hissedilen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından artçı depremler yaşanıyor. Artçı deprem, şiddetli depremlerin ardından olan depremler oluyor. Depremin üzerinden 2 gün geçti. Vatandaşlar Elazığ'da meydana gelen şiddetli depremden sonra artçı depremlerin devam edip etmediğini öğrenmek istiyor. Artçı depremler devam ediyor mu? En son artçı ne zaman oldu? AFAD'ın 27 Ocak 2020, 08:15 itibarıyla yaptığı açıklama haberimizde..

AFAD AÇIKLAMASI

(27 Ocak 2020, 08:15 itibarıyla)

24.01.2020 tarihinde saat 20.55’te Elazığ ili Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrasında bölgede 4 büyüklüğü üzeri 21 deprem meydana gelmiş olup, toplam artçı deprem sayısı 948’dir.

AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleri ile şimdiye kadar 45 kişi enkazdan sağ kurtarılmıştır. Depremde 39 vatandaşımız hayatını kaybetmiş (Elazığ 35, Malatya 4), deprem sonrası hastanelere başvuran 1.607 vatandaşımızdan 1.516’sı taburcu edilmiştir.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 3.829 personel, 568 araç ve 22 arama kurtarma köpeği bölgede görev yapmaktadır. Bölgeye toplam 24.402 çadır, 26.501 yatak ve 62.963 battaniye ulaştırılırken; 34.000 öğün sıcak yemek, 13.500 kahvaltı ve 7.000 çorba depremden etkilenen vatandaşlarımıza dağıtılmıştır.

Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası, aziz milletimizin yoğun ilgisiyle devam etmektedir. 5.312.085TL kampanya kapsamında oluşturulan banka hesaplarına, ve 25.252.280TL SMS yoluyla olmak üzere toplam 30.564.365TL yardım toplanmıştır.

Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Elazığ şehir merkezinde, 1 bina enkazında arama kurtarma çalışmaları sürmektedir. Çalışmalar, AFAD koordinasyonunda 21 farklı kamu kurumu, sivil kurum ve kuruluştan 3.829 personel, 22 arama kurtarma köpeği, 568 kara aracı ve 5 hava aracıyla devam ediyor.

Afetzede Vatandaşların İhtiyaçları Karşılanıyor

Bölgede depremden etkilenen vatandaşların barınmadan beslenmeye, sağlıktan psikososyal desteğe kadar tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Ayrıca AFAD Başkanlığı, gerektiğinde kullanılması amacıyla Elazığ Valiliği emrine 3.000.000 TL, Malatya Valiliği emrine 3.000.000 TL olmak üzere toplam 6.000.000 TL acil yardım ödeneği gönderdi.

Hasar Tespiti Yapılan Bina Sayısı 2.945’e Yükseldi

Elazığ ve Malatya'da incelenen 2 bin 945 binadan 87'si yıkıldı. Bunlardan 1287'sinin ağır hasar aldığı, 56'sının orta ve 876'sının az hasarlı olduğu belirlendi. Acil olarak yıkılacak 12 binanın tespit edildiği çalışmalarda, 627 binanın ise hasarsız olduğu tespit edildi.

İhtiyaç Malzemesi Ulaştıran Tır Sayısı 278’e Çıktı

AFAD Başkanlığı, bölgeye 305 tır ile yardım ulaştırdı. Bölgeye, AFAD koordinasyonunda toplam 24.402 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 26.501 yatak, 62.963 battaniye, 3.651 ısıtıcı, 6.436 adet gıda kolisi sevk edildi.

Bağış Yapmak İsteyen Vatandaşlarımızın Dikkatine!

Cumhurbaşkanlığımız tarafından vatandaşlarımızın yapacağı yardımların AFAD Başkanlığınca koordine edilmesi uygun görüldüğünden, yardım taleplerini karşılayacak SMS ve hesap numaraları bulunuyor.

Vatandaşlarımız, tüm GSM operatörlerinden DEPREM yazıp 1866'ya SMS göndererek afetzedeler için 10 TL bağışta bulunabilir. Ayrıca Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankası’nın aşağıdaki hesap numaralarına istedikleri tutarda yardım yapabilir.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ

TL : TR 7300 0100 1745 5555 5555 5204

USD : TR 4600 0100 1745 5555 5555 5205

EURO : TR 1900 0100 1745 5555 5555 5206

Banka Swift Kod No : TCZBTR2A

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

TUNALI HİLMİ TİCARİ ŞUBESİ

TL : TR62 0001 5001 5800 7299 3175 99

USD : TR43 0001 5001 5804 8013 0940 88

EURO : TR32 0001 5001 5804 8013 0940 92

Banka Swift Kod No : TVBATR2A

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

BAKANLIKLAR ŞUBESİ

TL : TR88 0001 2009 4080 0005 0002 28

USD : TR75 0001 2009 4080 0058 0002 92

EURO : TR48 0001 2009 4080 0058 0002 93

Banka Swift Kod No : TRHBTR2A



PTTBANK DEPREM POSTA ÇEKİ HESABI: 1866