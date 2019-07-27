Arnavutluk'ta FETÖ'yle mücadele görüşmesi

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen heyetlerarası toplantıda, FETÖ, organize suçlarla mücadele ve göç konularının ele alındığı öğrenildi.

İKİNCİ TOPLANTI

Görüşmede, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük'le Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı (KOM) Resul Holoğlu da katıldı. İçişleri Bakanı Soylu, Başbakan Rama'yla görüşmesinin ardından, Arnavutluk İçişleri Bakanı Sander Lleshaj'la bir araya geldi. Soylu ve Lleshaj, Bakanlıkta baş başa ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

GÜVENLİK İŞBİRLİĞİ

Görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam eden görüşmede, başta Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) olmak üzere organize suçlarla ve düzensiz göçle mücadeleyle güvenlik işbirliği konularının gündeme geldiği öğrenildi.