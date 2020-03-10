Arnavutluk Büyükelçisi Ribo, Erdoğan'a güven mektubu sundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kastriot Ribo'yu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Ribo, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Ribo'nun ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.
Erdoğan, Ribo'nun elini uzatıp tokalaşmak istemesi üzerine, selamlaşarak, "Korona" dedi.
Öte yandan Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor da Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Croitor'un eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.
(AA)
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