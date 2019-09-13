Arka Sokaklar yeni sezon bugün saat kaçta? Arka Sokaklar Mesut'a ne oldu? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar 14. sezonu ile yeniden izleyici karşısına çıkıyor.Arka Sokaklar yeni sezonda neler yaşanacağı, Mesut'a neler olduğu merak ediliyor. Arka Sokaklar yeni sezon fragmanında verilen ipuçları ve son bölümde yaşananlar haberimiz içerisinde yer alıyor.





ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON SAAT KAÇTA?

Arka Sokaklar yeni sezonu bu akşam saat 20:00'de Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

ARKA SOKAKLAR YENİ SEZONUN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Mesut yoğun bakıma alınır. Ekip Mesut’un eskisi gibi yürüyemeyeceğini öğrenmiştir. Mesut’ta kendine geldiği zaman bacağındaki hissizliği fark eder ve büyük bir yıkım yaşar. Selin de perişan haldedir.

Salih’in eski eşi Seray uyuşturucu almak için torbacıya gittiği sırada yakalanır ve sorguya alınır. Torbacı Adem, Salih’le ilgili bilgi verir. Ekip Mesut’u bu duruma sokan adamı bulmak ve cezasını vermek için her şeyi yapmaya hazırdır. Hüsnü faytoncu kılığında, Büyükada’da Salih’in peşine düşer. Metin Asiye’yle beraber Almanya’ya yerleşmeye karar verir. Çoban ailesi bu duruma çok üzülür.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

14 Haziran 2019 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 521. sezon finali bölümünde ekip, Volkan'ın şehit olması ve Mesut'un vurulması ile acı dolu anlar yaşadı.

Uyuşturucu baronu Nejat, gençleri intihara sürükleyen hapın satışını büyük ölçüde engelleyen ekibimizi hedefine alır. Rıza Baba ve Engin Müdürün ekibi de boş durmaz Nejat ile bağlantılı kişilere operasyonlar düzenler. Nejat köşeye sıkışmıştır. Saklandığı villanın da belirlenmesi ile uyuşturucu labaratuvarda saklanmaya başlar. Adamlarından birinin hatası yüzünden ekibimizle karşı karşıya kalır. Çatışma esnasında kaçmayı başaran Nejat'ın peşine Volkan komiser düşer. Gözden kaybettiği sırada Nejat, Volkan'ı vurur. Olay yerine gelen ekibimiz Volkanı hemen hastaneye kaldırır. Ameliyatta hayata tutunamayan Volkan şehit olur...