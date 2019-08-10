Arefe günü oruç kaçta açılır? Akşam ezanı saat kaçta, iftar kaçta?

Arefe günü oruç kaçta açılır? Akşam ezanı saat kaçta? İftar kaçta açılacak? sorularının yanıtı arama motorlarında en çok aratılan konular arasında yerini aldı. Oruçlar akşam ezanının okunması ile açılıyor. Arefe gününde oruç tutarak ibadet edenler orucunu saat kaçta açacağını merak ediyor. Tüm illerde akşam ezanı Diyanet'in yayınladığı saatlerde okunuyor. Diyanete göre, İstanbul'da oruç tutanlar iftarını saat 20:48'de yapacak. Iğdır'da ise 19:15'te ezan okunacak. Peki, diğer illerde yaşayanlar oruçlarını kaçta açacak? Tüm illerin akşam ezanı saatleri haberimiz içerisinde yer alıyor.

AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA? İFTAR SAAT KAÇTA AÇILACAK?

Ankara'da akşam ezanı saat 20:00

İstanbul'da akşam ezanı saat 20:18

İzmir'de akşam ezanı saat 20:20

Antalya'da akşam ezanı saat 20:03

Bursa'da akşam ezanı saat 20:16

Trabzon'da akşam ezanı saat 19:35

Adana'da akşam ezanı saat 19:45'te okunacak.

DİĞER İLLERİN AKŞAM EZANI SAATLERİ

Ardahan akşam ezanı saati 19:23

Adıyaman akşam ezanı saati 19:34

Afyonkarahisar akşam ezanı saati 20:07

Ağrı akşam ezanı saati 19:19

Aksaray akşam ezanı saati 19:52

Amasya akşam ezanı saati 19:50

Antalya akşam ezanı saati 20:03

Artvin akşam ezanı saati 19:27

Aydın akşam ezanı saati 20:16

Balıkesir akşam ezanı saati 20:20

Bartın akşam ezanı saati 20:06

Batman akşam ezanı saati 19:23

Bayburt akşam ezanı saati 19:31

Bilecik akşam ezanı saati 20:12

Bingöl akşam ezanı saati 19:28

Bitlis akşam ezanı saati 19:20

Bolu akşam ezanı saati 20:07

Burdur akşam ezanı saati 20:06

Bursa akşam ezanı saati 20:16

Çanakkale akşam ezanı saati 20:26

Çankırı akşam ezanı saati 19:59

Çorum akşam ezanı saati 19:53

Denizli akşam ezanı saati 20:11

Diyarbakır akşam ezanı saati 19:27

Düzce akşam ezanı saati 20:09

Edirne akşam ezanı saati 20:29

Elazığ akşam ezanı saati 19:32

Erzincan akşam ezanı saati 19:33

Erzurum akşam ezanı saati 19:26

Eskişehir akşam ezanı saati 19:09

Gaziantep akşam ezanı saati 19:37

Giresun akşam ezanı saati 19:40

Gümüşhane akşam ezanı saati 19:35

Hakkari akşam ezanı saati 19:12

Hatay akşam ezanı saati 19:40

Iğdır akşam ezanı saati 19:15

Isparta akşam ezanı saati 20:05

Kahramanmaraş akşam ezanı saati 19:39

Karabük akşam ezanı saati 20:04

Karaman akşam ezanı saati 19:53