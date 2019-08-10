Arefe günü eczaneler açık mı? Arefe günü açık olan nöbetçi eczaneler

Arefe günü eczaneler açık mı? Arefe günü eczaneler çalışıyor mu? sorusunun yanıtı milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Arefe gününe uyanan vatandaşlar ilaç ihtiyaçlarını karşılamak için eczanelerin bugün açık olup olmadığını merak ediyor. Hafta içi sabah 08:30 ile akşam 19:00 arası hizmet veren eczaneler Cumartesi günleri de hizmet veriyor. Pazar günü yalnız nöbetçi eczaneler açık oluyor. Arefe gününün Cumartesi gününe denk gelmesi ile vatandaşlar bugün eczanelerin hizmet verip vermediğini araştırıyor. Vatandaşlar arama motorlarında Kurban Bayramı'nda nöbetçi eczanelerin kaçta açılıp kapanacağını da aratıyor.

AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

Arefe günü eczaneler çalışıyor mu? sorusunun yanıtı "hayır" oluyor. Arefe günü ve Kurban Bayramı süresi boyunca yalnız ilçelerdeki nöbetçi eczeneler hizmet verecek. Nöbetçi eczane çizelgeleri tüm eczanelerin camlarına asılmış olacak. İlaç ihtiyacı olan vatandaşlar nöbetçi eczane çizelgesini herhangi bir eczaneye giderek görebildiği gibi, internet üzerinden de bu çizelgeye ulaşabiliyor.

Arefe günü ve Bayram süresi boyunca belirlenen nöbetçi eczaneler 24 saat boyunca görev yapacaklar.

İSTANBUL'DAKİ NÖBETÇİ ECZANELER

İstanbul'daki nöbetçi eczaneler İstanbul Eczacı Odası'nın internet sayfasından (vhttps://www.istanbuleczaciodasi.org.tr/nobetci-eczane/mobile.php#nobet-select-method) görülebiliyor. Konum servislerinin açık olması halinde en yakındaki nöbetçi eczane listesi görüntülebileceği gibi, ilçelere göre arama da yapılabiliyor.