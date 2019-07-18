Ardan Zentürk: Türkiye’nin NATO’dan çıkarılması lafı, Siyonist lobinin lafıdır

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi almasının üzerinden birkaç gün geçtikten sonra açıklama yapan ABD, Türkiye’nin F-35 programından çıkarıldığını ilan etti. Türkiye’ye bundan başka bir askeri yaptırım uygulanmayacağının duyurulmasından rahatsız olan bazı küresel kalemler, Türkiye düşmanlıklarını “Türkiye NATO’dan çıkarılmalı” başlıklı yazılarıyla dile getirdi.

Konuyla ilgili olarak aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a değerlendirmelerde bulunan Star gazetesi yazarı Ardan Zentürk, Türkiye’nin NATO’dan çıkarılmalı mı cümlesinin tamamen Siyonist lobinin lafı olduğunu belirtti.

“NATO’DAN ÇIKIŞI SAĞLAYACAK HUKUKİ BİR MEKANİZMA YOK”

Bu olayın, 2009 yılındaki “One Minute” sözüne karşı bedel ödetme gayreti olduğunun altını çizen Zentürk, Batı medyasının F-35 krizinden yola çıkarak yaptığı algı operasyonlarıyla ilgili olarak, “NATO’ya diğer ülkelerin oy birliğiyle girebilirsiniz ama NATO’dan çıkarılma veya çıkma gibi bir hukuki mekanizma yoktur.” diye konuştu.

“KUMPAS ÇALIŞMASI S-400’LE DEĞİL, ‘ONE MINUTE’ İLE BAŞLADI”

Türkiye’ye karşı yürütülen algı operasyonlarının 2009 yılındaki Davos zirvesinden bu yana devam ettiğini vurgulayan Zentürk, “F-35’lerin Türkiye’ye satılmaması yönündeki kumpas çalışmaları S-400’lerle başlatılmış bir konu değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Peres’e ‘One minute!’ demesinin ardından başladı.” ifadelerini kullandı.

“SİYONİST LOBİNİN KAMPANYASIYLA TIRMANDI”

Türkiye’ye F-35 satılmaması konusunun bugünün meselesi olmadığını anlatan Ardan Zentürk, “2010 yılında Vaşington’daki Siyonist lobinin tetikçilerinden biri olan Michael Rubin’in Türkiye’ye F-35 satılmaması yönündeki kampanyasıyla tırmanan gelişmedir. F-35’lerin Türkiye’ye satılıp İsrail’in Orta Doğu’daki hava üstünlüğünü ortadan kaldıracağı yönündeki kaygılar, Siyonist İsrail lobisinin Vaşington’daki siyon çabalarına neden oldu. Trump ise bunu istememesine rağmen kabul etmek zorunda kaldı.” dedi.

“TÜRKİYE’NİN NATO’DAN ÇIKARILMASI GAYRETİ DE AYNI LOBİNİN İŞİ”

Türkiye’nin NATO’dan çıkarılmalı mı cümlesinin tamamen Siyonist lobinin lafı olduğunu belirten Zentürk, “Türkiye’nin NATO’dan çıkarılması gayreti yine benzer lobinin gayretidir. NATO üyesi olamayan bir ülkenin NATO unsurları tarafından vurulması daha kolay olacaktır, fakat hukuken yanlıştır.” şeklinde konuştu.

“BÖLGEDE KARA DELİK AÇAR, HERKES O KARA DELİĞE DÜŞER”

Türkiye’nin bir Orta Doğu, Balkanlar, Karadeniz ve Doğu Akdeniz ülkesi olduğunu vurgulayan Zentürk, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu coğrafyalarda Türkiye’yi çıkarmak bölgede kara delik açar. O kara deliğin içine Paris de, Londra da, Berlin de düşer.”

NE OLMUŞTU?

Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 savunma sistemlerine ABD’den bekledikleri şiddette bir yanıt verilmemesinden rahatsız olan bazı kuruluşlar, Türkiye’nin NATO’dan çıkarılmasına ilişkin temennilerini haberleştirdi.

İngiltere merkezli The Telegraph gazetesinde Con Coughlin imzasıyla yayımlanan makale, “Erdoğan çok ileri gitti, Türkiye’yi NATO’dan atmanın zamanı geldi” başlığıyla okuyuculara duyuruldu.