Aranan FETÖ şüphelisi çift Niğde'de yakalandı
Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan çift, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY'ye üyelik suçlamasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan A.B. ve H.B. çiftinin, Niğde'de olabileceği bilgisi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan çifti düzenlenen operasyonda yakaladı.
Şüpheli çiftin, emniyetteki işlemlerinin ardından, haklarındaki soruşturmanın sürdürüldüğü Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.
AA
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