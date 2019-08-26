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26 Ağustos 2019 Pazartesi 21:59:00 | Son Güncelleme: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 22:02:32

Aralarından su sızmıyor...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak HDP heyetinin bugün CHP'yi ziyaret ettiğini belirterek 'anayasa ve yargı reformu konularını görüştük' açıklamasında bulundu. Öte yandan Muharrem İnce'nin de aralarında bulunduğu CHP heyeti, hakkındaki terör soruşturmaları nedeniyle Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevinden alınan Ahmet Türk'ü ziyaret etti.

Muharrem İnce ile CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, CHP Mardin İl Başkanı Ahmet Duyan ve eski milletvekili Hasan Ören'den oluşan heyet, HDP İl Başkanlığı önünde İçişleri Bakanlığı tarafından hakkındaki terör soruşturmaları nedeniyle Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevinden alınan Ahmet Türk ve HDP'li Mardin milletvekilleri tarafından karşılandı.

Daha sonra HDP İl Başkanlığı'na geçen heyet, burada bir süre Ahmet Türk ile görüştü.

MUHARREM İNCE: DESTEĞİMİZ SİZİNLEDİR

Muharrem İnce HDP İl Başkanlığı'ndaki görüşmede  hakkındaki terör soruşturmaları nedeniyle Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevinden alınan Ahmet Türk'e destek için geldiklerini belirterek "Sizlerle dayanışma içerisinde olduğumuzu belirtmek için buradayız, desteklerimizi belirtmek için buradayız" açıklamasında bulundu.

AHMET TÜRK: CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ...

HDP’li Ahmet Türk ise "Sayın Cumhurbaşkanı adayımız, değerli yoldaşımız, dostumuz Muharrem İnce ve arkadaşlarını burada görmekten duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum." dedi.

CHP VE HDP ARASINDA ANAYASA VE YARGI REFORMU GÖRÜŞMESİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, "Bugün, HDP yönetimi partimize bir ziyarette bulundu. HDP heyeti demokrasi, anayasa ve yargı reformu konularında görüşlerini bizimle paylaştı. Biz de bu başlıklarla ilgili görüşlerimizi kendilerine ilettik." dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan ve Tunceli Milletvekili Alican Önlü'den oluşan bir HDP heyetinin bugün partilerini ziyaret ettiğini belirten Öztrak, şunları kaydetti:

"Biz de kendilerini, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, Genel Başkan Yardımcımız Oğuz Kaan Salıcı, Grup Başkanvekilimiz Engin Özkoç'tan oluşan bir heyetle kabul ettik. Bu ziyarette, HDP heyeti demokrasi, anayasa ve yargı reformu konularında görüşlerini bizimle paylaştılar. Biz de bu başlıklarla ilgili daha önce de kamuoyuyla paylaştığımız görüşlerimizi kendilerine ilettik. HDP heyeti 'bu görüşmeleri diğer partilerle de yürüteceklerini' ifade ettiler. İlk ziyaretlerini de partimize yaptılar."

(AA)

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