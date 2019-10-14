Aralarında vekillerin de olduğu HDP'lilerden polise sıcak su ve cam bardaklı saldırı

Kaza, dün sabah saatlerinde TEM Otoyolu Bolu Gerede ilçesi geçişinde meydana geldi. Rafet Özer yönetimindeki 41 AGD 040 plakalı otomobil, yol kenarındaki çalılık alana girerek taklalar attı.

Kazada, sürücü Rafet Özer ile eşi Naime ve oğlu Abdulkadir Özer yaşamını yitirirken, çiftin kızı Betül Özer ile sürücünün ablası Fehime Karakoç yaralandı.

Kazada yaşamlarını yitiren Naime ve Rafet Özer ile oğulları Abdulkadir Özer'in cenazeleri bugün İzmit Mehmet Ali Paşa Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Gölcük ilçesindeki Nüzhetiye Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Tedavisinin ardından taburcu olarak cenazeye katılan Betül Özer’in cenaze namazı sırasında güçlükle ayakta durduğu görüldü.

ELLERİNE GEÇİRDİKLERİ HER ŞEYİ POLİSE FIRLATTILAR!

Bunun üzerine bir grup HDP'li, parti binasına geçti. Bir süre sonra pencere önüne gelen, HDP'li milletvekilleri Remziye Tosun ve Dersim Dağ'ın da aralarında olduğu grup, polise saldırıda bulundu. HDP'liler, aşağıda güvenlik önlemi alan polislere sıcak su ile cam bardak, tahta, patates ve soğan attı. HDP'lilerin saldırısı sırasında polisler, kalkanlarıyla korunmaya çalışırken, parti binası önünde oturma eylemi yapan aileler de güvenli bölgeye alındı.

(DHA)