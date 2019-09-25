Araç içinde sigara içen sürücülere ceza yağdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; 1 Ekim'den itibaren sigara, elektronik sigara ve nargilede yeni yaptırımlar geleceğini duyurmuştu.

Erdoğan; "Şoför de arkada oturanlar da sigara içemeyecek. Para cezası ne gerekiyorsa olacak." demişti.



153 LİRA CEZA KESİLDİ

Birçok kentte, sürücülerin sigara yasağına uyup uymadıkları denetlendi. Yapılan uygulamada araçlarda sigara içen sürücülere 153 lira ceza kesildi.



SİGARA İÇEN ARAÇLARA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Güzergahlarda kamerayla kayıt alan polis, içinde sigara içildiğini tespit ettiği araçların plakalarını uygulama noktasındaki ekiplere bildirdi. Bu araçları durduran ekipler, sigara içen kişilere cezai işlem uyguladı.

SÜRÜCÜLER UYARILDI

Ekipler, şoför ve yolculara araçlarda sigara içilmemesi konusunda da uyarılarda bulundu. Uygulamaların gün boyunca farklı bölgelerde devam edeceği bildirildi.