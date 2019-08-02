02 Ağustos 2019 Cuma 10:40:20 | Son Güncelleme: 02 Ağustos 2019 Cuma 10:44:45
Arabuluculuk sınavı 2019! Bakan Gül arabuluculuk sınavının tarihini açıkladı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, arabuluculuk sınavının 24 Kasım'da yapılacağını bildirdi.
Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan arabuluculuk sınavına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yargı reformunun temel hedeflerinden biri olan uyuşmazlıklarda dostane çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi kapsamında yeni bir adım attıklarını belirten Gül, "Arabuluculuk müessesesini güçlendirmek için bu yılın arabuluculuk sınavını 24 Kasım’da gerçekleştireceğiz. Tüm adaylara başarılar dilerim." ifadesini kullandı.
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Türkiye'nin 10. şehir hastanesi hizmette de '10' numara
- Bakanlıktan İstanbul Havalimanı açıklaması: Dünya standartlarına uygun ve eksiksiz
- İstanbul Müftüsü Maşalı: Faize yol açmadıkça kredi kartıyla kurban kesilebilir
- Son bir ayda uyuşturucu operasyonlarında bin 422 kişi tutuklandı, 17'si üst düzey 165 terörist etkisiz hale getirildi
- İETT'de büyük kıyım: 850 şoförün sözleşmesi sonlandırılacak