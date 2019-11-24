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24 Kasım 2019 Pazar 16:00:38 | Son Güncelleme: 24 Kasım 2019 Pazar 16:02:21

Arabuluculuk sınavı soru ve cevapları açıklandı mı? Arabuluculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Arabuluculuk sınavı bugün yapıldı. Arabulucu olmak isteyen adaylar bugünkü sınava girdiler. Sınav, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından 24 Kasım 2019 Pazar günü saat 14.00’da tek oturum halinde gerçekleşti. Sınav, 150 dakika sürdü. Adaylar "Arabuluculuk sınavı soru ve cevapları açıklandı mı? Arabuluculuk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtını yoğun olarak araştırıyor. Arabuluculuk sınavı ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor...

Arabuluculuk sınavı soru ve cevapları açıklandı mı? Arabuluculuk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtı merak ediliyor. Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından ilan edilen 5 bin arabulucu ihtiyacına yönelik olarak sınav yapılıyor. Arabuluculuk sınavı için geri sayım sona erdi. Geçtiğimiz ay başvurularını tamamlayan adayların heyecanla beklediği arabuluculuk sınavı bugün gerçekleşti. Sınav, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından saat 14.00’da tek oturum halinde gerçekleşti. Sınav, 150 dakika sürdü.

ARABULUCULUK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU


 

ARABULUCULUK SINAVI 

Sınav,tek oturum halinde Adana, Antalya, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul (Anadolu - Avrupa), İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van illerinde yapıldı.

ARABULUCULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Arabuluculuk sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Arabuluculuk sınavı soru ve cevapları ve Arabuluculuk sınavı sonuçları açıklandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

ARABULUCULUK ŞARTLARI NELER?

Arabuluculuk sınavına başvuracakların taşıması gereken şartlar şu şekilde sıralanıyor: 

1) Türk vatandaşı olmak, 

2) Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, 

3) Tam ehliyetli olmak, 

4) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak, 
5) Mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip olmak, 

6) Arabuluculuk eğitimini tamamlamak.

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